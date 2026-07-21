Молодой картофель может быть опасен: диетолог Шепелева объяснила, кому нельзя его есть

Молодой картофель считается одним из самых полезных сезонных овощей благодаря высокому содержанию витамина С, калия и клетчатки. Однако некоторым людям даже такой продукт может навредить. Кому стоит ограничить его употребление, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Александра Шепелева.

По словам специалиста, молодой картофель содержит меньше крахмала, чем зрелый, поэтому считается более легким продуктом. Однако это не означает, что его можно есть без ограничений.

«Молодой картофель не рекомендуется людям с декомпенсированным сахарным диабетом, выраженной инсулинорезистентностью и тем, кто соблюдает низкоуглеводную лечебную диету. Несмотря на более низкое содержание крахмала, он все равно способен достаточно быстро повышать уровень глюкозы в крови», — объяснила Шепелева.

Диетолог также советует быть осторожнее людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и тем, кто страдает хронической болезнью почек.

«Картофель богат калием. Для большинства людей это плюс, но при тяжелых нарушениях функции почек избыток калия может стать проблемой. Кроме того, жареный молодой картофель не стоит употреблять при заболеваниях печени, желчного пузыря и поджелудочной железы», — отметила эксперт.

При этом полностью отказываться от продукта здоровым людям не нужно. По словам Шепелевой, наибольшую пользу приносит молодой картофель, приготовленный в кожуре или запеченный без большого количества масла.

«Самое ценное находится как раз под тонкой кожицей. Если картофель молодой, его достаточно хорошо промыть щеткой и не очищать. Так сохраняется больше витаминов, микроэлементов и пищевых волокон», — подчеркнула диетолог.

Эксперт добавила, что взрослому человеку достаточно 150–200 граммов молодого картофеля за один прием пищи, сочетая его с овощами и источником белка — рыбой, птицей или нежирным мясом. Такой вариант станет полноценным и сбалансированным летним блюдом.

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