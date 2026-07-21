Долгожданное цветение роз — настоящее украшение сада. Но иногда бутоны, не успев раскрыться, начинают чернеть, гнить и опадать. Вместо пышных соцветий — увядшие, покрытые плесенью или бурыми пятнами головки. Почему это происходит и что делать, чтобы спасти кусты, рассказывает REGIONS агроном из Подмосковья Леонид Суровцев.

По словам агронома, главная причина гниения бутонов — высокая влажность в сочетании с перепадами температур. В Подмосковье это особенно актуально: дождливое лето и прохладные ночи создают идеальные условия для развития грибковых заболеваний. Чаще всего бутоны роз поражает серая гниль (ботритис). Грибок проникает в ткани бутона через повреждения или капли воды, особенно если они долго не высыхают. Также гниение могут вызвать переувлажнение почвы, загущенные посадки и недостаток питания.

Почему гниют бутоны роз: основные причины

Серая гниль (ботритис). Самый частый виновник. Грибок активизируется в сырую, прохладную погоду. Поражает бутоны, стебли и листья. Признаки: бурые мокнущие пятна, серый пушистый налет, бутон чернеет и засыхает.

Переувлажнение почвы и застой воздуха. Избыточный полив, плохой дренаж, загущенные посадки и недостаточная циркуляция воздуха препятствуют просыханию листьев и бутонов. Влажная среда — рай для грибков.

Неправильная обрезка. Слишком густые кусты плохо проветриваются. Старые, сухие побеги и неубранные листья — источник инфекции.

Недостаток калия и фосфора. Ослабленные растения более уязвимы для болезней.

«Часто бывает, что здоровая роза растет, появляется бутон — и вдруг он чернеет. Причина чаще всего в избытке влаги. Поливайте розы только под корень, не попадая на листья и цветы. И обязательно прореживайте кусты — свежий воздух — главное лекарство от гнили», — советует Леонид Суровцев.

Как распознать серую гниль на розах

Признаки серой гнили:

На бутонах, цветах, стеблях и листьях появляются бурые, водянистые пятна.

В сырую погоду пятна покрываются серым пушистым налетом — это споры гриба.

Бутон не раскрывается, чернеет и засыхает.

Пораженные ткани становятся мягкими, загнивают и осыпаются.

Болезнь может переходить на молодые побеги и листья.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Как бороться с гнилью бутонов роз

Агроном рекомендует комплексный подход: профилактика, корректировка ухода и обработки.

Обрезка и чистка. Сразу удаляйте все пораженные бутоны и побеги — это остановит распространение спор. Обрезайте до здоровой ткани. Убирайте опавшие листья и цветы, не оставляйте их под кустом.

Прореживание. Удаляйте старые, слабые и растущие внутрь побеги. Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха между кустами. В идеале между кустами должно быть 40–60 см.

Правильный полив. Поливайте только под корень, желательно утром. В сырую погоду полив сократите или прекратите совсем, если почва еще влажная.

Мульчирование. Мульча помогает сохранять влагу и предотвращает разбрызгивание спор грибка на листья.

Подкормки. Осенью вносите калийно-фосфорные удобрения для укрепления растений и повышения их устойчивости к болезням.

Обработка фунгицидами. При появлении признаков серой гнили используйте медьсодержащие препараты («ХОМ», «Абига-Пик»), системные фунгициды («Скор», «Топаз») или биопрепараты («Фитоспорин-М», «Алирин-Б»). Обработки проводите раз в 7–10 дней, чередуя препараты.

«В дождливое лето без химии не обойтись. Народные средства — зола, марганцовка, чеснок — хороши как профилактика, но когда болезнь уже пошла, нужны серьезные препараты. Главное — не пропускать обработки и срезать зараженные бутоны сразу, не жалея», — предупреждает Леонид Суровцев.

Профилактика гниения бутонов

Чтобы избежать гниения бутонов, соблюдайте простые правила:

выбирайте устойчивые к гнили сорта с простыми цветками;

не загущайте посадки;

поливайте только под корень;

проводите профилактические обработки биопрепаратами и золой;

своевременно удаляйте увядшие цветы и сухие побеги;

подкармливайте розы калием и фосфором для укрепления иммунитета.

«Лучшая защита — правильная агротехника. Если обеспечить розам хорошую вентиляцию, умеренный полив и своевременную обрезку, риск заболевания снижается в разы. И тогда даже в дождливое лето ваш розарий будет радовать вас обильным и здоровым цветением», — подводит итог Леонид Суровцев.

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