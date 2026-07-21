Акулы пакуют чемоданы: климатический феномен может привести хищников ближе к пляжам

Климатический феномен Супер-Эль-Ниньо может повлиять не только на погоду, но и на поведение белых акул, пишет Daily Mail. Профессор Крис Лоу из Университета штата Калифорния в Лонг-Бич предупреждает: из-за потепления воды хищники могут уходить из привычных районов у тихоокеанского побережья Мексики на север, где прохладнее.

Команда Лоу следит за белыми акулами у берегов Южной Калифорнии с 2009 года, и за это время пометила около 350 особей. По словам ученого, данные показывают, что температура воды влияет на миграцию акул.

Обычно всплеск появления молодых белых акул у побережья Калифорнии происходит примерно в середине апреля, но в этом году его заметили уже в феврале. Молодые особи хуже переносят теплую воду, поэтому пляжи Южной Калифорнии и район до Монтерея могут стать для них более привлекательными.

Лоу также допускает увеличение числа молотоголовых акул. При этом эксперты успокаивают местных и туристов. Риск нападения остается крайне низким, даже если акулы появляются ближе к популярным пляжам.

По данным базы данных International Shark Attack File, США лидируют по числу неспровоцированных нападений акул. В 2025 году там подтвердили 25 таких случаев, включая пять в Калифорнии, один из которых был смертельным.