Цепочка смертей на реке Сциото: как попытка спасти одного человека унесла пять жизней
Тhe Guardian: резкий подъем воды на реке Сциото стал причиной гибели 5 человек
Масштабная трагедия произошла на реке Сциото в США: один человек начал тонуть во время купания, а бросившиеся ему на помощь близкие и знакомые не смогли справиться со стремительным течением. В результате происшествия погибли пять человек. Об этом сообщает Тhe Guardian.
Хронология трагедии на реке Сциото
Инцидент произошел 19 июля в пригороде города Колумбус — Пауэлле (штат Огайо). Группа местных жителей отдыхала на берегу реки Сциото.
- Развитие событий: Один из отдыхающих отправился купаться, но попал в сильное течение и начал тонуть. Находящиеся на берегу люди поочередно прыгнули в воду, пытаясь вытащить его на сушу, однако разбушевавшаяся стихия затянула и спасавших.
- Звонок в 911: О происшествии стало известно благодаря проезжавшему мимо автомобилисту. Он заметил на дороге испуганного ребенка из этой же компании, который бежал в поисках помощи, и вызвал экстренные службы.
- Поисково-спасательная операция: Прибывшие спасатели вытащили из воды двух женщин, однако они скончались в больнице от полученных травм и удушья. Тела еще троих мужчин удалось обнаружить в реке только на следующий день, 20 июля.
Причины гибели: высокий уровень воды и опасное течение
Шериф округа Делавэр Джеффри Балцер и экстренные службы связывают гибель людей с резко ухудшившимися гидрологическими условиями.
По данным Геологической службы США (USGS), на гидропосту ближайшей плотины в день трагедии были зафиксированы аномальные показатели:
- Скорость потока: Расход воды составлял около 350 кубических футов (около 10 кубометров) в секунду;
- Превышение нормы: Этот показатель более чем в четыре раза превысил уровень предыдущих трех дней и оказался более чем в два раза выше среднегодовой нормы для данного участка реки.