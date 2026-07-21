Цепочка смертей на реке Сциото: как попытка спасти одного человека унесла пять жизней

Инцидент произошел 19 июля в пригороде города Колумбус — Пауэлле (штат Огайо). Группа местных жителей отдыхала на берегу реки Сциото.

Развитие событий: Один из отдыхающих отправился купаться, но попал в сильное течение и начал тонуть. Находящиеся на берегу люди поочередно прыгнули в воду, пытаясь вытащить его на сушу, однако разбушевавшаяся стихия затянула и спасавших.

Звонок в 911: О происшествии стало известно благодаря проезжавшему мимо автомобилисту. Он заметил на дороге испуганного ребенка из этой же компании, который бежал в поисках помощи, и вызвал экстренные службы.