Букмекеры дали прогноз по призовой тройке в РПЛ

Московский «Спартак» минувший сезон завершил на четвертом месте, но теперь, по оценке букмекеров, шансы команды Хуана Карлоса Карседо на место в призовой тройке весьма велики — коэффициент на это 1.42.

Практически гарантированно букмекеры видят в топ-3 «Зенит» (1.05), а вот у серебряного призера «Краснодара», потерявшего капитана команды Эдуарда Сперцяна, шансы чуть ниже, чем у «Спартака» (1.47).

3.75 букмекеры дают на то, что в призах окажется кто-то из московской троицы — ЦСКА, «Динамо», «Локомотив». Невелики шансы оказаться в первой тройке у «Рубина» и «Ахмата» (по 30.0), а также «Балтики» (50.0).

Чемпионат России стартует 24 июля матчем ЦСКА — «Балтика». «Спартак» в первом туре сыграет с «Родиной», «Зенит» отправится в гости в «Акрону», а «Краснодар» — к «Рубину».