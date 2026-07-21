Жителей Подмосковья пригласили принять участие в экспертном клубе «Профразвития»

Жители Подмосковья могут подать заявку в экспертный клуб проекта «Профразвитие» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» и стать частью сообщества наставников, преподавателей и карьерных консультантов со всей страны, которые помогают молодым специалистам разобраться в современном рынке труда и построить профессиональное будущее. Подать заявку можно до 3 августа на цифровой платформе по ссылке , сообщили в пресс-службе проекта.

Экспертный клуб появился в 2025 году в пилотном формате, карьерные консультанты делились опытом, помогали молодым людям видеть свои сильные стороны и превращать знания в возможности для профессионального роста. В новом сезоне планируется пополнить клуб экспертами в сфере профессионального и личностного развития, которые будут сопровождать молодежь на пути к старту карьеры.

«Более 100 образовательных мероприятий и десятки карьерных консультаций, проведенных экспертами клуба за первый год работы, показали, насколько востребован сегодня открытый разговор молодежи с теми, кто уже состоялся в профессии. Именно такие встречи помогают принимать осознанные карьерные решения, а значит — формируют кадровый потенциал нашей страны», — отметила заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова.

Участниками конкурсного отбора могут стать лекторы, тренеры неформального образования, преподаватели и практикующие специалисты, у которых есть опыт работы с молодежью и компетенциями в сфере профессионального развития. Желающим нужно заполнить анкету, представить материалы, подтверждающие профессиональную экспертизу, и пройти онлайн-собеседование.

Участников ждет образовательная программа в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей». С 18 по 20 августа эксперты встретятся на очном образовательном модуле в рамках Летней конференции «Профразвития». Образовательные и карьерные мероприятия будут проходить в течение года. Отметим, что проект реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.