Жители и гости Подмосковья смогут зарегистрироваться на «Ночной забег» в Королеве
Регистрация на «Ночной забег» стартовала в Королеве
Фото: [Министерство физической культуры и спорта МО]
В Подмосковье стартует регистрация на «Ночной забег», который пройдет в Королеве 15 августа, оставить заявку на участие можно на сайте. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Участниками события станут порядка 1,5 тыс. жителей, им предстоит преодолеть дистанции 5 км и 10 км. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет детский забег на 500 м без хронометража.
Трасса «Ночного забега» будет проходить по традиционному маршруту «Космического марафона», стартово-финишный городок будет расположен на площади у Центрального дворца культуры им. М.И. Калинина. Спортсменов и болельщиков также ждет масштабная культурно-развлекательная программа. Отметим, что мероприятие проводится в рамках федеральной программы «Спорт России».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.
* Возрастное ограничение 6+