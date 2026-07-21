Жители и гости Подмосковья смогут зарегистрироваться на «Ночной забег» в Королеве

В Подмосковье стартует регистрация на «Ночной забег», который пройдет в Королеве 15 августа, оставить заявку на участие можно на сайте . Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Участниками события станут порядка 1,5 тыс. жителей, им предстоит преодолеть дистанции 5 км и 10 км. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет детский забег на 500 м без хронометража.

Трасса «Ночного забега» будет проходить по традиционному маршруту «Космического марафона», стартово-финишный городок будет расположен на площади у Центрального дворца культуры им. М.И. Калинина. Спортсменов и болельщиков также ждет масштабная культурно-развлекательная программа. Отметим, что мероприятие проводится в рамках федеральной программы «Спорт России».

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* Возрастное ограничение 6+