Жители Подмосковья подали более 60 тыс. заявлений на получение выплаты на школьную форму

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 60 тыс. заявлений на получение ежегодной выплаты на приобретение одежды для школьников, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти на региональном портале в разделе «Семья» — «Многодетным и малообеспеченным», для подачи заявления нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму заявления, прикрепить необходимые документы, а также указать реквизиты для перечисления средств.

Выплату может получить один из родителей многодетной семьи на каждого обучающегося один раз в текущем календарном году. Ее размер составляет 3 тыс. рублей. Заявление о предоставлении выплаты необходимо подать не позднее 5 декабря текущего календарного года.

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