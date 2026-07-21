Бумага больше не нужна: Верховный суд поставил точку в спорах водителей с ГИБДД

Верховный суд России поставил точку в споре о необходимости иметь при себе распечатку страхового полиса. Согласно решению высшей инстанции, водители, оформившие ОСАГО в электронном виде, не обязаны предъявлять бумажный документ сотрудникам Госавтоинспекции, пишет ТАСС.

Суть прецедента и судебного разбирательства

Поводом для разбирательства в Верховном суде стал штраф, выписанный жителю Свердловской области Михаилу Лопатину. Осенью 2024 года инспектор ДПС оштрафовал водителя на 500 рублей по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ за отсутствие бумажной распечатки полиса ОСАГО, несмотря на то, что страховка была оформлена в электронном виде и являлась действующей.

Водитель несогласился с административным наказанием и обжаловал его вплоть до высшей судебной инстанции:

Позиция ВС РФ: Верховный суд установил, что на момент проверки документов договор автострахования был действителен, что подтверждалось базами данных страховой компании;

Вердикт: В действиях автовладельца отсутствует состав административного правонарушения, в связи с чем постановление инспектора ГИБДД подлежит полной отмене, а штраф — аннулированию.

Что это значит для автовладельцев

Судебное решение окончательно зафиксировало право водителей предъявлять электронный полис ОСАГО (e-ОСАГО) с экрана смартфона или планшета. Сотрудники ГИБДД обязаны проверять наличие и validity страховки через автоматизированные информационные системы, а требовать бумажную копию электронного документа при наличии действующего договора является неправомерным.