Подмосковные спортсмены завоевали 12 медалей на чемпионате России по академической гребле

Подмосковные спортсмены завоевали 12 медалей — семь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую — на чемпионате России по гребному спорту в дисциплине «академическая гребля», который прошел с 15 по 20 июля в Москве. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Обладателями золотых медалей оказались спортсмены областного Центра олимпийских видов спорта. Так, Мария Ракова стала лучшей в одиночке среди женщин и в двойке парной в паре с со спортсменкой из Москвы, Екатерина Костюхина — в одиночке легкого веса среди женщин, Иван Кладов и Олег Дудко — в двойке без рулевого среди мужчин. Кроме того, первые места заняли Андрей Потапкин — в двойке парной со спортсменом из Челябинской области и в четверке парной в составе экипажа с представителями Санкт-Петербурга и Ростовской области, Иван Кладов, Олег Дудко и Роман Ломачев — в мужской восьмерке с рулевым в составе. В команде также выступили спортсмены из Липецкой и Калужской областей, Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

Соревнования являются главным внутренним стартом сезона, по итогам которого формируется национальная сборная для участия в международных соревнованиях. Их проводят в рамках государственной программы «Спорт России».

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