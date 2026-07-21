Цифровой рубль: смогут ли долги и штрафы списывать без ведома граждан

Цифровой рубль не позволит автоматически списывать штрафы, налоги или алименты без участия человека и необходимых юридических процедур. Новая форма российской валюты лишь меняет способ хранения денег, но не отменяет права граждан на обжалование и судебный контроль. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС при Президенте РФ, кандидат экономических наук, профессор Николай Головецкий.

«Цифровой рубль — это третья форма национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Он равен обычному рублю по стоимости, а отличие заключается только в том, что хранится он не на банковском счете, а в цифровом кошельке на платформе Банка России», — объяснил эксперт.

По словам специалиста, сама технология не создает механизма автоматического взыскания долгов.

«Цифровой рубль не делает штрафы, алименты или налоги автоматическими. Он только меняет канал, через который могут проходить операции. Если у человека есть задолженность, сначала должны быть соблюдены предусмотренные законом процедуры», — отметил Головецкий.

Эксперт напомнил, что автоматическая фиксация некоторых нарушений уже существует, например, при превышении скорости. Однако после работы камеры штраф не списывается мгновенно.

«Гражданин получает постановление, имеет право его обжаловать. Только после вступления решения в силу могут запускаться процедуры взыскания», — рассказал экономист.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Аналогичная ситуация будет и с цифровыми рублями. Если речь идет о налоговых долгах, взыскание во внесудебном порядке возможно только в том случае, если человек не оспаривает задолженность. При наличии возражений вопрос должен решаться через суд. Алименты также не будут списываться автоматически: для их взыскания требуется судебное решение или нотариальное соглашение, после чего приставы могут обратить взыскание на имущество и денежные средства должника, включая цифровые рубли.

Массовое внедрение цифрового рубля в России начнется с 1 сентября 2026 года. Крупнейшие банки будут предоставлять клиентам возможность пользоваться новой формой денег. При этом переход останется добровольным: цифровой рубль не заменит наличные и банковские карты, отметил эксперт.

«Сегодня уже можно открыть цифровой кошелек через приложение банка, переводить цифровые рубли другим пользователям, оплачивать покупки через QR-код там, где такая возможность подключена, а также переводить цифровые средства обратно в обычные рубли», — пояснил Головецкий.

По словам эксперта, вокруг цифрового рубля остается много мифов. В частности, он не имеет срока годности, не может «сгореть» и не означает автоматический переход всех граждан на новую систему.

«Главная ошибка — воспринимать цифровой рубль как инструмент, который отменяет существующие законы. Это всего лишь новая форма денег. Все права граждан, включая возможность оспорить штраф или долг, сохраняются», — заключил Головецкий.

₽100 тыс. — сумма, которая уже позволяет не просто сохранить накопления, но и получить доход. Однако выбирать способ вложения стоит исходя не только из потенциальной прибыли, но и из уровня риска. О том, какие варианты сегодня выглядят наиболее разумными, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал финансовый эксперт Роман Калинкин.