Противень не отмывается? Три простых способа убрать запекшийся жир без жесткой химии

Грязный противень — не просто неприятная часть мытья посуды: старый жир может испортить вид и вкус еды, пишет Southern Living. Пекарь Дженнифер Бехар и кулинарный эксперт Мисси Стефаник советуют регулярно мыть противни и не дожидаться, пока слой нагара станет почти несмываемым.

Главные помощники — сода, перекись водорода, белый уксус и средство для мытья посуды. Первый способ: смешать половину стакана пищевой соды с 2–3 столовыми ложками перекиси до состояния пасты, нанести на противень, оставить на 15–20 минут, затем потереть губкой и смыть теплой водой.

Второй вариант — посыпать поверхность содой и сбрызнуть уксусом. Реакция с шипением помогает размягчить грязь, после чего противень нужно также потереть и промыть.

Третий способ подойдет для более мягкой чистки: сода смешивается со средством для посуды или наносится прямо на загрязненные места, затем выдерживается 15–20 минут.

Стефаник предупреждает: стальная мочалка и жесткие абразивы могут повредить антипригарное покрытие. Алюминиевые противни лучше не мыть в посудомоечной машине, а антипригарные — по возможности очищать вручную. Чтобы жир меньше въедался, Бехар советует чаще использовать пергаментную бумагу.