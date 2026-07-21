Ушел из жизни автор голоса целого поколения Джим Гилстрап

Американский музыкант Джим Гилстрап, чей узнаваемый тенор звучит в одних из самых знаковых записей в истории популярной музыки, ушел из жизни 18 июля в Лос-Анджелесе. Ему было 79 лет, пишет TMZ со ссылкой на его племянника Джеффри Гилстрап. Он подтвердил, что музыкант скончался по естественным причинам.

Гилстрап родился 10 ноября 1946 года в Техасе. Его карьера, охватившая более пяти десятилетий, началась в 1960-х годах с выступлений в вокальных группах, а затем он вошел в состав бэк-вокалистов Стиви Уандера — Wonderlove.

Именно Гилстрап открывает знаменитую композицию You Are the Sunshine of My Life с альбома Talking Book (1972), которая возглавила Billboard Hot 100 и принесла Уандеру «Грэмми». Он также участвовал в записи альбомов Innervisions и Fulfillingness‘ First Finale.

В 1974 году Гилстрап вместе с вокалисткой Блинки Уильямс записал музыкальную тему к культовому ситкому «Добрые времена» (Good Times). Год спустя он выпустил сольный хит Swing Your Daddy, который добрался до 4-го места в Великобритании и 10-го в американском R&B-чарте. Всего за свою карьеру он работал с Майклом Джексоном, Аретой Франклин, Уитни Хьюстон, Долли Партон, Канье Уэстом и Гарри Стайлзом.

Стиви Уандер назвал Гилстрапа «истинной душой» и поблагодарил за совместную работу. Семья музыканта в заявлении отметила, что коллеги ценили его «профессионализм, скромность, щедрость и искреннюю любовь к музыке». У Гилстрапа остались жена Глория, дети и внуки.

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