Отставка Станковича может вызвать турбулентность во всей лиге: возможные тренерские перестановки в РПЛ

«Спартак» уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, временно исполнять его обязанности назначен Вадим Романов. При этом отставка серба может повлечь за собой неожиданные перестановки в целом ряде команд РПЛ.

Практически все эксперты рассматривают назначение Романова как промежуточное. Нового главного тренера «Спартак» пока не нашел, и не обязательно это будет иностранец. Красно-белые могут обратить внимание на кого-то из специалистов, успешно работающих в других клубах РПЛ.

Будущее Карпина

Еще больше неразберихи может внести гипотетическая отставка Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо», разговоры о которой активно ведутся в последние дни.

Руководство бело-голубых неоднократно заявляло о безоговорочной поддержке тренера, несмотря на провальные результаты команды — после первого круга «Динамо» занимает только десятое место. Но масла в огонь подлил сам Карпин, заявив, что основным местом работы для него является сборная России. Тренер повелся на провокационный вопрос журналиста, и его ответ никак не может понравиться боссам «Динамо». Получается, что в клубе у него просто подработка? Или вовсе хобби?

«Спартак» может рассмотреть кандидатуру Карпина, если он останется свободным. Эксперты говорят, что команде нужен тренер с харизмой, которого примут взыскательные спартаковские болельщики. Карпин по этим параметрам точно подходит. Кроме того, поставленная Станковичем игра «Спартака» в большей степени соответствует представлениям Карпина о футболе, чем та, что у него самого есть сейчас в «Динамо».

Правда, по данным Metaratings.ru, на сегодняшний день кандидатуру Карпина не рассматривают. Пока он занят в «Динамо», это просто бессмысленно, но, кто знает, как изменится мнение боссов «Спартака», если специалист окажется свободен.

Будущее Галактионова

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Динамо» присматривается к главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову. Соблазнительная деталь — в контракте специалиста с железнодорожниками прописаны отступные в размере всего 20 млн руб. Так что можно забрать Галактионова прямо сейчас и не обращать внимания на заявления «Локо», что они не собираются отпускать тренера.

Накануне в «Локомотиве» произошла смена генерального директора: место Владимира Леонченко занял Борис Ротенберг. Считается, что энергичный функционер ускорит заключение с Галактионовым нового контракта — действующее соглашение истекает летом — и пропишет в нем более надежную защиту от конкурентов.

«Локомотив» еле отошел от безумных проектов Ральфа Рангника, а Галактионов дает приличный результат при минимальных тратах. На данный момент «Локо» — самая русская команда чемпионата, при этом на трансферы было потрачено всего €1,5 млн — они ушли на покупку Николая Комличенко у «Ростова», а Данил Пруцев, Зелимхан Бакаев и Александр Руденко не стоили клубу ничего. Более того, «Локомотив» в итоге даже заработал на продаже Наира Тикнизяна, Ильи Самошникова и Тимура Сулейманова.

Будущее Черчесова и Талалаева

В связи со «Спартаком» и «Динамо» неизбежно всплывают имена Станислава Черчесова и Андрея Талалаева.

Бывший тренер сборной России триумфально вернулся в чемпионат, моментально наведя порядок в «Ахмате». Несколько последних неудач не должны смущать. В 15-м туре «Спартак» победил в Грозном (2:1), но пришлось ему очень несладко. Ни о каком кризисе в «Ахмате» речи нет.

«Балтика» Талалаева и вовсе стала главной сенсацией РПЛ, финишировав после первого круга на пятом месте с единственным обидным поражением от ЦСКА (0:1).

И Черчесов, и Талалаев уверяют, что не собираются менять клубы, где у них все так хорошо складывается, но ведь реальных предложений пока и не поступало.

Пока же болельщики — что «Спартака», что «Динамо» — жарко обсуждают кандидатуру Черчесова. Ровно к именитому специалисту не относится никто, есть два полюса — безусловная поддержка и полное неприятие. Так, знаменитый пианист Денис Мацуев, давний фанат «Спартака», считает, что Черчесов наведет порядок в любимой команде.

Популярный блогер Илья Мэддисон ранее жестко критиковал Карпина. Но после того, как «СЭ» сообщил, что «Динамо» рассматривает Черчесова, Мэддисон заявил, что он «полностью за Карпина» и даже согласен, если тот перевезет в Москву весь «Ростов».

Лучшая шутка в Сети — Карпин переходит в «Спартак», Галактионов — в «Динамо», а «Локомотив» подписывает Станковича. Идеальный круговорот тренеров в РПЛ.