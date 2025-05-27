Овечкин получил Приз Марка Мессье: что это за награда

Почему только сейчас?

Легендарный нападающий «Эдмонтона» и «Рейнджерс» Марк Мессье учредил свой приз в 2006 году. Он вручается игроку, «проявившему лидерские качества на льду и за его пределами».

То, что Овечкин достоин этого приза, даже смешно обсуждать. Российский нападающий является лидером «Вашингтона» уже на протяжении 20 лет, с момента своего появления в НХЛ в 2005 году.

Россиянин — спортсмен номер один для всего Вашингтона. После того как Овечкин побил рекорд Гретцки, глава администрации американской столицы Мюриэл Боузер своим распоряжением провозгласила 11 апреля Днем Алекса Овечкина. Рекорд отмечали вся лига, все хоккейное сообщество.

Даже если бы российский нападающий, которому в сентябре исполнится 40 лет, не показывал всего того, что он умеет, на площадке, не забросил бы феноменальные для своего возраста 44 шайбы за сезон, важность его для команды все равно была бы неоценима. Овечкин — безоговорочный лидер раздевалки.

В нынешнем сезоне «Вашингтон», располагая достаточно средним составом, сумел выиграть Восточную конференцию и пройти один раунд в плей-офф. «Кэпиталз» побеждали благодаря самоотверженности, взаимовыручке, игровой дисциплине. Преобразились даже известные своим строптивым характером новички «Вашингтона» Пьер-Люк Дюбуа и Джейкоб Чикран. Такую атмосферу в команде обеспечивал ее капитан. У каждого молодого игрока «Столичных» есть в запасе история о том, как Овечкин, проявив личное участие, помог ему освоиться в команде.

Фото: [ ХК «Вашингтон Кэпиталз» ]

«Ови, своим примером ты вдохновил тысячи мальчишек и девчонок из столичного региона США. Всем нам выпала честь наблюдать за тобой последние 20 лет. И для меня лично — видеть, как ты рос не только как игрок, но и как лидер: стал капитаном, выиграл Кубок Стэнли. Ты вовлек всех в погоню за рекордом Гретцки. И, на мой взгляд, истинный признак великого лидера — это то, как ты поддерживаешь окружающих и объединяешь их. В этом году это было особенно заметно», — сказал на церемонии Марк Мессье.

Можно подписаться под каждым словом. Удивительно только, что Марк вспомнил об Овечкине только сейчас. В предыдущие годы приз его имени получали игроки помоложе Овечкина и с заслугами куда скромнее.

В прошлом году, например, приз получил тогдашний капитан «Рейнджерс» Джейкоб Труба. В этом году защитника сослали в «Анахайм». В 2023 году награда нашла Стивена Стэмкоса, выдающегося снайпера, на тот момент капитана «Тампы». Но про лидерские качества Стэмкоса, завершающего карьеру в «Нэшвилле», сложно сказать что-то определенное. То есть вопросы к учредителю приза есть, но лучше позже, чем никогда.

Какие еще индивидуальные призы получал Овечкин

«Марк Мессье Лидершип Эворд» стал 19-м индивидуальным призом Александра Овечкина в НХЛ. Вспомним, какие еще награды получал Ови.

Прежде всего, это девять «Морис Ришар Трофи» — приз лучшему снайперу чемпионата. Награда была учреждена только в 1999 году, и здесь Овечкин вне конкуренции. У ближайшего преследователя Остона Мэттьюса из «Торонто» только три приза. Если вспомнить снайперов за всю историю НХЛ, то и тут с россиянином никто не может сравниться. Семь раз больше всех шайб за сезон забрасывал Бобби Халл, шесть — Фил Эспозито, по пять — сам Морис Ришар, Уэйн Гретцки и Чарли Конахер, игравший за «Торонто» в 30-е годы прошлого столетия.

Фото: [ ХК «Вашингтон Кэпиталз» ]

По три раза Овечкин получал «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата) и «Тед Линдсей Эворд» (приз самому выдающемуся игроку сезона по версии профсоюза игроков).

В дебютный сезон Овечкин завоевал «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона.

Еще по разу Ови получал «Арт Росс Трофи» (лучшему бомбардиру сезона) и «Конн Смайт Трофи» (самому ценному игроку плей-офф). Эта награда нашла Овечкина в 2018 году, когда «Вашингтон» единственный раз в своей истории взял Кубок Стэнли.

Сообщалось, что в этом году капитана «Кэпиталз» рассматривают в качестве кандидата на «Билл Мастертон Трофи» — за верность хоккею. Однако в последние годы этот приз вручается хоккеистам, преодолевшим тяжелые травмы или поборовшим дурные привычки. Это все не про Овечкина, к счастью.