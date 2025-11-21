Овечкин разбушевался: 40-летний капитан «Вашингтона» бабахнул хет-триком

Первой звездой матча и всего игрового дня стал капитан «Столичных» Александр Овечкин. 40-летний российский нападающий сделал хет-трик (первый в сезоне) и приплюсовал к нему ассист.

Овечкин забросил 907 шайб в регулярных чемпионатах (в нынешнем сезоне уже 10). С учетом плей-офф — 984 шайбы. Отставание от Уэйна Гретцки по общему числу голов сократилось до 32.

В десятке лучших бомбардиров

Овечкин выбил легенду «Колорадо Эвеланш» Джо Сакика из десятки лучших бомбардиров НХЛ. Всю карьеру у Овечкина голов было больше, чем результативных передач, но это не помешало ему войти в топ-10 лучших бомбардиров в истории НХЛ. Теперь у G8 1642 очка.

Естественно, возникает вопрос, сможет ли Овечкин подвинуть еще кого-то в первой десятке. Впереди Сидни Кросби (1708), Марио Лемье (1723), Стив Айзерман (1755), Марсель Дионн (1771), Рон Фрэнсис (1798), Горди Хоу (1850), Марк Мессье (1887), Яромир Ягр (1921) и, конечно же, недосягаемый Уэйн Гретцки (2857).

Если Овечкин продолжит выступать в НХЛ после завершения действующего контракта, то может побороться и за место в первой пятерке.

Развенчание мифа

Фото: [ ХК «Вашингтон Кэпиталз» ]

Когда Овечкин гнался за рекордом Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах, скептики указывали, что россиянин часто забрасывает шайбы в пустые ворота, что отдает некоторым читерством.

В матче с «Монреалем» Овечкин третью шайбу забросил именно в пустые, но первые два гола (что примечательно, разным вратарям — Сэму Монтембо, а затем сменившему его Якубу Добешу) позволили россиянину обойти Гретцки и без учета шайб в пустые ворота.

Овечкин забросил вратарям 840 шайб и 67 в пустые ворота, всего 907. У Гретцки — 838 вратарям, 56 в пустые, всего 894. Так что у хейтеров россиянина выбит и этот, и без того сомнительный, аргумент.

Взлеты и падения случаются

Овечкин не мог похвастаться мощной результативностью на старте сезона, но теперь его голевая серия достигла четырех матчей подряд.