Овечкин — суперстар, но в лиге есть игроки старше его: главные ветераны НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в 40 лет начал свой 21-й сезон в НХЛ и уже успел отметиться заброшенной шайбой. При этом россиянин не является самым возрастным игроком в лиге. Портал «Подмосковье сегодня» рассказывает о главных действующих ветеранах НХЛ.

Брент Бернс

Фото: [ ХК «Колорадо Эвеланш» ]

Самым возрастным игроком в НХЛ на данный момент является защитник «Колорадо Эвеланш» Брент Бернс. Ему, как и Овечкину, 40 лет, но он старше россиянина на полгода.

Главный бородач лиги (до завершения карьеры его бывшим одноклубником Джо Торнтоном) большую и самую значительную часть карьеры провел в «Сан-Хосе Шаркс», играл в финале Кубка Стэнли, но до трофея так и не добрался. Когда в калифорнийском клубе началась перестройка, Бернс перешел в «Каролина Харрикейнз», где провел три года.

Казалось, у ветерана больше не будет шанса побороться за Кубок Стэнли, но летом ему предложил годичный контракт один из контендеров лиги «Колорадо Эвеланш», все последние годы испытывающий проблемы в защите. Так что Бернс последнего слова не сказал. В шести матчах сезона в его активе уже четыре очка.

Уже в «Колорадо» Бернс пересек отметку в полторы тысячи матчей в НХЛ (1503). Очков защитник набрал тоже немало — 914.

Кори Перри

Фото: [ ХК «Эдмонтон Ойлерз» ]

Когда 40-летний нападающий Кори Перри заключил летом годичный контракт с «Лос-Анджелесом», немедленно пошли шутки, что теперь-то уж точно «Кингз» сыграют в финале Кубка Стэнли, но проиграют его.

История Перри, действительно, уникальна. За последние шесть лет он пять раз играл в финалах с четырьмя разными клубами — «Монреалем», «Далласом», «Тампой» и «Эдмонтоном» (дважды). И всякий раз трофей от команды Перри ускользал. А его переход в «Тампу» получился просто анекдотичным: до этого именно «Лайтнинг» побеждали в финалах его «Монреаль» и «Даллас». Казалось, что теперь-то Перри все просчитал, но в следующем сезоне «Тампа» с канадцем в составе уступила «Колорадо».

Впрочем, свой Кубок Стэнли у Перри уже есть. Его он завоевал с главной командой своей жизни «Анахайм Дакс» еще в 2007 году, на 11 лет раньше Овечкина. У Перри хватает и других достижений: двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель «Харт Трофи» (самому ценному игроку сезона) и «Морис Ришар Трофи» (лучшему снайперу).

Всего в НХЛ Кори Перри провел 1392 матча, набрал 935 очков и заработал 1487 минут штрафа. В настоящее время нападающий не играет из-за травмы, его дебют за «Лос-Анджелес» ожидается в ноябре.

Александр Овечкин

Фото: [ ХК «Вашингтон Кэпиталз» ]

Про капитана «Вашингтона» сказано уже все, что можно. Вероятно, самый великий хоккеист современности. И самый популярный — как минимум в России и в США. Возможно, в Канаде кто-то поставит на первое место Сидни Кросби, и то не факт.

В минувшем сезоне россиянин установил свое главное достижение, сняв с себя бремя нескольких последних лет: побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Сейчас у Великой Восьмерки 1497 матчей в НХЛ и 1627 (898+729) очков. Главный вопрос: что дальше? Пока ни клуб, ни сам Овечкин не дали четкого ответа на вопрос: будет ли этот сезон последним в НХЛ. У россиянина последний год по контракту, кажется, уже нет такой бешеной мотивации, как в прошлом сезоне, но Овечкин все еще важен для клуба, поэтому нельзя исключать никакой сценарий.

Джонатан Куик

Фото: [ ХК «Нью-Йорк Рейнджерс» ]

Следующий по возрасту — второй голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джонатан Куик. 40 лет ему исполнится по ходу регулярного чемпионата.

В последние три сезона Куик исполняет роль бэкапа Игоря Шестеркина — и достаточно успешно. Лучшие годы голкипера прошли в «Лос-Анджелес Кингз», с которым Куик дважды выиграл Кубок Стэнли. Причем его доля в командном успехе была чрезвычайно высока — неслучайно в 2012 году он получил «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку плей-офф). В 2023 году Куик выиграл свой третий трофей — с «Вегас Голден Найтс», правда, на лед в матчах плей-офф голкипер не выходил.

Удивительным образом Куика обошел приз лучшему вратарю сезона — «Везина Трофи», хотя он несколько раз номинировался на трофей. Всего за плечами голкипера 806 матчей в НХЛ.

Евгений Малкин

Фото: [ ХК «Питтсбург Пингвинз» ]

Российской звезде «Питтсбург Пингвинз» 40 лет исполнится летом, после завершения сезона в НХЛ. А пока Евгений Малкин с партнерами Сидни Кросби и Крисом Летангом установили уникальное достижение — хоккеисты начали 20-й сезон за один клуб.

Причем Малкин начал его очень бодро — 9 (2+7) очков в шести матчах. Из россиян больше только у Кирилла Капризова (10). Однако вероятность заключения нового соглашения с «Питтсбургом» все равно не слишком велика, как и шанс сейчас выиграть с командой новый трофей. А их у Малкина в «Пингвинз» набралось немало: три кубка Стэнли, два «Арт Росси Трофи» (приз лучшему бомбардиру), «Харт Трофи» и «Конн Смайт Трофи».

А если бы не частые травмы, суперталантливый российский форвард мог бы добиться и большего. Всего у Малкина 1219 игр в НХЛ, 1355 (516+839) очков.

Брэд Маршан

Фото: [ ХК «Флорида Пантерз» ]

37-летний нападающий «Флорида Пантерз» — не следующий по возрасту игрок в НХЛ. Старше его, например, центрфорвард «Лос-Анджелес» Анже Копитар и еще несколько менее заметных хоккеистов. Но тот же Копитар уже объявил, что нынешний сезон станет для него последним. А вот Брэд Маршан подписал новый контракт с «Флоридой» на шесть лет, то есть срок его окончания подойдет, когда нападающему будет 43.

Считается, что такой длинный контракт — некая уловка менеджмента «Флориды», чтобы вместиться в потолок зарплат. Предполагается, что Маршану выписали контракт с чуть меньшим кэпхитом ($5,25 млн), чем он того заслуживает, но размазали зарплату на более длительный срок, а уж сам канадец решит, когда ему заканчивать.

Впрочем, судя по Маршану, заканчивать он явно не собирается. Один из самых ярких игроков лиги, неистовый провокатор, заноза для соперников и главный вдохновитель своей команды в раздевалке — таким Маршан остается до сих пор. Всего канадец провел в НХЛ 1107 матчей и набрал 986 очков.