Овечкину исполнилось 40 лет: главные достижения Великой Восьмерки

17 сентября знаменитому российскому хоккеисту Александру Овечкину исполнилось 40 лет. За свою карьеру капитан «Вашингтон Кэпиталз» установил множество рекордов. Портал «Подмосковье сегодня» напомнит о самых значимых из них.

Рекорд Гретцки

Минувший сезон для Овечкина выдался невероятно удачным. Мало кто верил, что россиянину удастся победить рекорда Уэйна Гретцки, до которого оставалась 41 шайба. Овечкин, несмотря на травму в середине сезона, из-за которой он пропустил полтора десятка матчей, забросил 44 и довел планку рекорда до 897 голов за карьеру.

Фото: [ ХК «Вашингтон Кэпиталз» ]

Празднование рекорда проходило по обе стороны океана. На волне невероятной популярности Овечкин еще и прилично заработал. Телеграм-канал Shot сообщал, что летом во время отпуска в России хоккеист заключил до десятка рекламных контрактов, общая стоимость которых может достигать 3,3 млрд руб. Это примерно три годовые зарплаты Овечкина в НХЛ.

Девять «Ришаров»

Овечкин девять раз в карьере брал приз «Морис Ришар Трофи» (лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ). Среди современников россиянина только Остону Мэттьюсу из «Торонто» удалось сделать это трижды, у других голеадоров — по одному-два «Ришара».

Если углубиться в историю, лучшим снайпером НХЛ семь раз становился Бобби Халл, шесть раз — Фил Эспозито, пять раз — Уэйн Гретцки. Россиянин — главная легенда НХЛ за более чем столетнее существование лиги.

Фото: [ ХК «Вашингтон Кэпиталз» ]

Кубок Стэнли

Получив в 2005 году в свои ряды Овечкина, «Вашингтон» в скором времени стал одним из контендеров НХЛ. Наконец, в 2018 году «Кэпиталз» взяли долгожданный Кубок Стэнли.

В современной НХЛ с ее потолком зарплат далеко не всем выдающимся хоккеистам удается добраться до заветного трофея — привет Коннору Макдэвиду. Овечкин не просто завоевал Кубок Стэнли, он стал главным творцом успеха команды и получил «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному игроку плей-офф).

Сезон 2017/18 вообще получился уникальным для россиянина. Овечкин стал лучшим снайпером регулярного чемпионата, лучшим снайпером плей-офф и самым ценным игроком розыгрыша Кубка Стэнли.

Переписывая рекорды

Фото: [ ХК «Вашингтон Кэпиталз» ]

За 20-летнюю карьеру в НХЛ Овечкин не устает переписывать рекорды лиги. Про снайперский было сказано выше. Кроме того, капитан «Вашингтона» — рекордсмен по победным голам (137), обошел в прошлом году Яромира Ягра, у которого было 135, по голам в большинстве (326), по голам в овертайме (27), по количеству бросков в карьере (6800), а также обладатель множества других более частных рекордов.

Главное достижение

Самое же главное достижение Александра Овечкина в том, что он в 40 лет продолжает играть в сильнейшей лиге мира — и не просто докатывает свою карьеру, а остается суперзвездой и грозным снайпером, а кроме того, внимательным партнером и просто добрым человеком. Природа щедро одарила Овечкина — и он запросто дарит свой талант людям.