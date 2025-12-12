Переоценка ценностей: почему вратари из НХЛ дружно провалились в России

Перед началом сезона в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) приехали сразу три канадских голкипера с опытом игры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Не прошло и половины регулярного чемпионата, как все трое отправились домой. Портал «Подмосковье сегодня» выясняет, почему они провалились в России.

Неоправдавшиеся надежды

«Сибирь» подписала 33-летнего Луи Доминге (144 матча в регулярных чемпионатах НХЛ), ЦСКА — 30-летнего Спенсера Мартина (66), «Трактор» — 31-летнего Криса Дриджера (67). Никто из них основным вратарем в командах НХЛ не был, но все использовались в качестве бэкапа, в том числе, и в клубах-контендерах. Кроме того, каждый из новобранцев КХЛ имел за плечами немало игр во второй по силе североамериканской лиге, АХЛ, так что в любом случае опыта им было не занимать.

Фото: [ Луи Доминге/ХК «Сибирь» ]

Доминге отправился домой уже 3 ноября — с формулировкой «по семейным обстоятельствам». Через неделю ЦСКА выставил Мартина на драфт отказов — никому из клубов КХЛ канадец не понадобился, и теперь он играет в фарм-клубе «Нью-Йорк Рейнджерс» в АХЛ. В конце ноября «Трактор» расторг контракт с Дриджером. Летом он считался самым перспективным приобретением. В свое время канадский голкипер провел два сезона во «Флорида Пантерз» в качестве дублера Сергея Бобровского и показывал отличную статистику.

Было бы несправедливым сказать, что североамериканские вратари выглядели совсем ужасно, хорошие матчи у них были, но по статистике они не слишком уступали своим российским коллегам, а ведь в них видели лидеров, игроков, которые будут обеспечивать результат.

Сложности адаптации

Североамериканским вратарям, чтобы адаптироваться к новой лиге и новой стране, нужно было время. Но так получилось, что все они попали в клубы, испытывавшие серьезные проблемы на старте чемпионата. Соответственно, никто не мог ждать, пока канадцы пооботрутся.

Фото: [ Спенсер Мартин/ПХК ЦСКА ]

«Сибирь» занимает последнее место на Востоке. В ЦСКА происходит перестройка с новым тренером Игорем Никитиным, армейцы прямо сейчас заползли в зону плей-офф, но ситуация их еще далека от стабильной. «Трактор» после прошлогоднего финала Кубка Гагарина находится в состоянии турбулентности: команду уже покинули главный тренер Бенуа Гру, а затем и его сменщик Рафаэль Рише.

Канадские голкиперы в этих условиях спасителями, мягко говоря, не стали.

«Нужно учесть специфику нашего чемпионата и страны. У нас своеобразная логистика, плюс не такой вертикальный хоккей, как за океаном, меньше бросков. Да и уклад жизни в России тоже немного иной. Знаете, когда ругают Дриджера и остальных, вспоминаю чемпионский «Авангард», когда мы тоже имели проблемы с легионерами. Например, наш вратарь Грубец тоже не сразу выстрелил, но к плей-офф он уже был одним из лидеров команды», — рассказал бывший тренер омского клуба Дмитрий Рябыкин.

Фото: [ Крис Дриджер/ХК «Трактор» ]

Доверять своим

Практически в каждой команде КХЛ есть североамериканские полевые игроки с опытом игры в НХЛ. В Америке они не были звездами — играли в нижних звеньях или вовсе курсировали между НХЛ и АХЛ, а в России стали лидерами своих новых клубов.

Но с вратарями ситуация совершенно другая. В Канаде явно наблюдается кризис вратарской школы — есть проблема даже с выбором первого номера для сборной, которая сыграет на Олимпиаде в Милане.

Топовых вратарей не хватает во всей НХЛ. Даже клубы-контендеры страдают от отсутствия надежного первого номера — просто негде взять. Особенно показательны проблемы «Эдмонтон Ойлерз». Команда Коннора Макдэвида играла в двух финалах Кубка Стэнли подряд и оба раза уступала «Флорида Пантерз». В том числе и потому, что у «Флориды» был блистательный Сергей Бобровский, а у «Эдмонтона» нестабильный Стюарт Скиннер.

Фото: [ Сергей Бобровский/ХК «Флорида Пантерз» ]

Основными вратарями клубов НХЛ являются девять канадцев, девять американцев, шесть россиян, три шведа, три чеха и два финна (подсчет в некоторой степени условный, ситуация по ходу сезона может немного меняться, но в целом тенденция понятна). При этом за последние 10 лет «Везину» (приз лучшему голкиперу сезона) трижды выигрывали россияне (Сергей Бобровский, Андрей Василевский, Игорь Шестеркин), три раза — американец (все три раза Коннор Хеллибак), по разу — финн (Пекка Ринне) и швед (Линус Улльмарк). Канадские вратари признавались лучшими дважды — Брэйден Холтби и Марк-Андре Флери, оба уже завершили карьеру.

В рейтинге лучших вратарей НХЛ канадских голкиперов можно будет увидеть только в конце десятки — например, Логана Томпсона из «Вашингтон Кэпиталз» или Дарси Кемпера из «Лос-Анджелес Кингз». Россиян там будет как минимум четверо — Бобровский, Василевский, Шестеркин, Илья Сорокин. К ним могут присоединиться Петр Кочетков и Ярослав Аскаров, лихо проводящий первый полноценный сезон в «Сан-Хосе Шаркс».

Российская вратарская школа регулярно доказывает свою силу. На драфте НХЛ-2025 были выбраны шесть российских голкиперов, причем «Коламбус Блю Джекетс» забрали Петра Андреянова в первом раунде (под общим двадцатым номером). Россиянин стал первым голкипером, который был задрафтован в этом году.

При зримых достижениях отечественных вратарей сомнительной кажется сама идея приглашать канадцев, которые не сумели закрепиться в клубах НХЛ.