«Связь времен крепнет»: химкинским лицеистам рассказали о взятии Рейхстага

В химкинском лицее №21 в субботу, 2 мая, парты, за которыми обычно проходят уроки, стали площадкой для патриотической встречи.

Как рассказали в администрации муниципалитета, к ученикам и учителям присоединились активные жители округа, а также руководитель Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова. В центре внимания собравшихся оказалась важная историческая веха — штурм Рейхстага, стартовавший в последние дни Великой Отечественной войны.

«Штурм Рейхстага длился несколько дней. Советские солдаты пробивались к куполу через дым и грохот. Они верили, что поднимают знамя для будущих потомков. Программа “Успех V единстве поколений” как раз об этом. Мы собираемся, рассказываем, слушаем — и связь времен крепнет», – подчеркнула Екатерина Красильникова.

События последних дней апреля 1945 года ожили в подробном рассказе учителя истории Александра Казаковцева. Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, присутствовавший на встрече, отметил важное воспитательное значение подобных мероприятий.

«Кому-то кажется, что нынешних подростков интересуют только гаджеты. Я вижу обратное. Когда история подана правильно, молодежь слушает, задает вопросы, думает. А это и есть главная цель. Уважение к прошлому дает человеку опору на всю жизнь», – отметил Сергей Малиновский.

В администрации отметили, что встреча в лицее №21 стала логичным продолжением системной патриотической работы, которая ведется в округе. Организаторы напоминают, что различные культурные и образовательные инициативы сегодня доступны каждому жителю муниципалитета.

Муниципальный депутат Руслан Шаипов также высказался о значимости таких встреч. По его словам, они формируют у юных химчан стойкий интерес к истории своего Отечества и помогают сохранить и передать память о героическом подвиге советского народа будущим поколениям.

