Самолет S7 Новосибирск — Баку совершил внеплановую посадку в Омске: стала известна причина смены курса

Пассажирский самолет авиакомпании S7, следовавший по маршруту Новосибирск — Баку, совершил внеплановую посадку в омском аэропорту. Как сообщает издание «СуперОмск», инцидент произошел днем в воскресенье, 3 мая.

По данным источника, борт вылетел из Новосибирска в 12:45 по местному времени. Изначально самолет взял курс и вошел в воздушное пространство соседнего Казахстана. Однако затем лайнер неожиданно развернулся и взял направление в сторону Омска.

Причиной такой смены маршрута, по имеющимся сведениям, стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров, находившихся на борту. Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в ближайшем крупном аэропорту.

По информации СМИ, на данный момент информация о самочувствии пассажира, а также новое время вылета борта, отсутствует.

