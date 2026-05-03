Белая горячка — риск даже для умеренно пьющих: нарколог назвал опасные факторы

Алкогольный психоз, который в народе чаще называют белой горячкой, может развиться не только у людей с тяжелой алкогольной зависимостью. Об этом опасном побочном эффекте спиртных напитков, который специалисты считают одним из самых непредсказуемых и опасных, в беседе с «Лентой.ру» рассказал нарколог наркологической клиники «Алкомед» Рафаэль Хакимзанов.

По словам специалиста, белая горячка подстерегает даже тех, кто пьет очень умеренно — особенно если на фоне этого у человека случилась сильная стрессовая ситуация.

Хакимзанов также предостерег: риск развития алкогольного психоза существенно выше у определенных категорий граждан. Речь идет о людях с перенесенными черепно-мозговыми травмами, тех, у кого диагностированы тяжелые болезни печени, панкреатит или любое инфекционное заболевание. Эти состояния, по мнению врача, являются серьезным фактором опасности.

«Психоз — это реакция мозга на исчезновение алкоголя [после длительной интоксикации]. Когда спиртное, угнетавшее нервную систему, перестает поступать, мозг входит в состояние гипервозбуждения. Чем дольше и обильнее был запой, тем тяжелее будет "отмена" и тем выше риск», — объяснил доктор.

Нарколог добавил еще один важный фактор. Спровоцировать развитие алкогольного психоза, по его словам, может даже однократное употребление суррогатного или просто некачественного алкоголя.

