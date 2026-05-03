Совет ветеранов, преемственность поколений и духовное сплочение: как в «Патриоте» открыли памятный камень ЧВВАУЛ

В рамках работы по увековечению памяти о военном училище в субботу, 2 мая, на территории подмосковного парка «Патриот» (ФГАУ «Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации) прошло торжественное мероприятие.

«В 2026 году отмечается 75 лет Черниговскому высшему военному авиационному училищу летчиков имени Ленинского комсомола», — сообщили в пресс-службе Черниговского высшего военного авиационного училища летчиков имени Ленинского комсомола.

Мероприятие приурочено к круглой дате — 12 мая 1951 года, когда на аэродром в Чернигове сел первый борт Як-18. Почетными гостями стали ветераны-выпускники училища. Свои делегации направили представители около 30-ти выпусков, окончивших учебное заведение в разные годы.

Фото: [ пресс-служба Черниговского высшего военного авиационного училища летчиков имени Ленинского комсомола ]

Организатором церемонии, приуроченной к этой дате, выступил Совет ветеранов. Главным событием встречи на Аллее памяти военных училищ СССР стала установка памятного камня, посвященного училищу. Мероприятие, по мнению организаторов, является ключевым звеном в системной работе по нескольким важнейшим направлениям.

Фото: [ пресс-служба Черниговского высшего военного авиационного училища летчиков имени Ленинского комсомола ]

В первую очередь — это сохранение памяти о военных училищах, существовавших в Советском Союзе. Во-вторых — обеспечение неразрывной связи между поколениями защитников Отечества. В-третьих — военно-патриотическое воспитание россиян, а также духовное сплочение всех выпускников ЧВВАУЛ. Прошедшее событие обеспечивает площадку для регулярных встреч и общения бывших курсантов на Аллее памяти, где увековечены военные училища СССР.

Ранее сообщалось, что химкинским лицеистам рассказали о взятии Рейхстага.