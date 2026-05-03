Новая схема аферистов: дети уходят из дома по указке мошенников

Телефонные аферисты разработали новую схему, в рамках которой они убеждают несовершеннолетних покидать свои дома и не выходить на связь с близкими. После этого злоумышленники начинают запугивать родителей, сообщая им, что их дети находятся в заложниках, и требуют денежный выкуп. Об этой опасной тенденции рассказали РИА Новости в отделении Национального центра помощи «Спас Град».

Представители организации раскрыли механизм, как мошенники выходят на своих юных жертв. Чаще всего, по их данным, злоумышленники находят детей в популярных онлайн-играх. Сначала аферисты, например, предлагают ребенку что-либо приобрести. Однако после того, как жертва совершает оплату, злоумышленники резко меняют тактику и начинают запугивать несовершеннолетнего. Они внушают ребенку, что он якобы только что перевел деньги запрещенной организации, и теперь его родителям грозит реальная уголовная ответственность.

При этом, как подчеркнули в центре «Спас Град», аферисты умело манипулируют детским сознанием. Ребенку внушают, что спасти взрослых от неминуемого наказания может только он сам. Однако, предупреждают злоумышленники, рассказывать об этой «особо секретной миссии» ни в коем случае нельзя — их категорический запрет распространяется на любые попытки поделиться информацией с друзьями, родственниками или учителями.

«Затем преступники под различными предлогами убеждают детей покинуть жилье, после связываются с родителями и сообщают, что ребенок якобы у них, и требуют выкуп», — рассказали в организации.

По данным экспертов, аферисты часто либо самостоятельно, либо через подставных лиц вызывают для несовершеннолетнего машину такси.

