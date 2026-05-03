Икра, коньяк, бородинский хлеб и Low под гармонь: как во Внуково встретили Flo Rida

Американский рэпер Flo Rida, чье настоящее имя — Трэмар Диллард, выступил на московской площадке «ЦСКА Арена». Кадрами с прошедшего концерта, как сообщается, поделилась съемочная группа 5-tv.ru. Второе шоу этого же исполнителя на той же арене состоится в воскресенье, 3 мая, сообщил «Пятый канал».

По данным источника в концертном агентстве, после завершения текущего тура музыкант может снова организовать поездку в Россию. Основанием для этого, как уточняется, служит уже подписанное с рэпером соглашение — контракт рассчитан на три года.

По информации здания, нынешние гастроли являются для Flo Rida первыми в рамках тура по России. Прибыл он в столицу на частном самолете: артист вылетел из мексиканского Канкуна, совершил пересадку в Стамбуле. Общее время путешествия, по информации источника, составило 15 часов.

Как рассказало издание, во Внуково артиста ждал колоритный прием: знаменитости преподнесли икру, коньяк и бородинский хлеб. Кроме того, для рэпера сыграли его собственный хит Low, но в необычной — русской народной — аранжировке. Мелодию исполняли на гармони и балалайке. За инструментом сидел аниматор, на котором был надет костюм медведя.

«Из аэропорта Диллард отправился в отель Four Seasons на люксовом кортеже из трех автомобилей Cadillac, двух Mercedes V-Class и двух Sprinter. Всего у рэпера запланированы четыре концерта. После двух выступлений в Москве у него состоятся представления в Новосибирске и Краснодаре. Тур должен был начаться еще 8 марта, но исполнитель решил перенести его в связи с конфликтом на Ближнем Востоке», — говорится в статье издания.

