Перри будет выводить в финал «Лос-Анджелес», Гавриков уехал на подмогу Панарину: как открылся рынок в НХЛ

Перри поднимет боевой дух в «Лос-Анджелесе»

Знаменитый нападающий Кори Перри в 40 лет подписал новый контракт. В следующем сезоне форвард будет выступать за «Лос-Анджелес Кингз», который выписал ему зарплату в $3,5 млн ­— в последние годы Перри соглашался играть и за деньги втрое меньше этой суммы.

Перри называют самым неудачливым игроком НХЛ последнего времени. За шесть лет он пять раз выходил в финал Кубка Стэнли, но каждый раз его клуб проигрывал.

«Лос-Анджелес» после победы в Кубке Стэнли в 2014 году пять раз в плей-офф не выходил, а еще шесть раз, в том числе последние четыре года выбывал в первом раунде. Так что для «Королей» выход в финал уже будет успехом.

Гавриков перебирается в Нью-Йорк

Фото: [ ХК «Лос-Анджелес Кингз» ]

А вот с одним из своих лучших защитников «Лос-Анджелес» договориться не сумел. 29-летний Владислав Гавриков вышел на рынок свободных агентов и подписал семилетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» с кэпхитом $7 млн.

Гавриков стал одноклубником Игоря Шестеркина и Артемия Панарина, теперь россияне есть в каждой линии «Рейнджерс».

Чтобы освободить место для Гаврикова, «Рейнджерс» обменяли в «Каролину» К`Андре Миллера, с которым перед этим заключили восьмилетний контракт с ежегодной зарплатой в $7,5 млн.

Опыт Дадонова нужен «Нью-Джерси»

Фото: [ ХК «Даллас Старз» ]

Евгений Дадонов перешел из «Даллас Старз» в «Нью-Джерси Дэвилз». В минувшем сезоне 36-летний нападающий набрал 40 (20+20) очков в 80 матчах — хороший показатель с учетом того, что у форварда было не так много игрового времени и зачастую он выходил в нижних звеньях.

«Даллас» не мог сохранить игрока — у клуба и так на данный момент уже превышен потолок зарплат. А в «Дэвилз», которые все еще остаются достаточно молодой командой, опыт Дадонова будет не лишним.

Россиянин подписал годичный контракт с зарплатой в $1 млн плюс бонусы.

Другие заметные переходы

Бывший партнер Дадонова Микаэль Гранлунд также покидает «Даллас». «Анахайм» выписал 33-летнему финну лучшую зарплату в его карьере — $7 млн за каждый год из трех.

«Эдмонтон» после подписания огромного контракта с защитником Эваном Бушаром вынужден был почистить платежку. Кроме Кори Перри, в команде не будет Коннора Брауна и Виктора Арвидссона. Первый подписался с «Нью-Джерси» на четыре года с зарплатой в $3 млн, а второго обменяли в «Бостон Брюинз».

Фото: [ ХК СКА ]

Ярко мелькнувший в СКА защитник Тони Деанджело продлил контракт с «Нью-Йорк Айлендерс» — на один год и всего на $1,75 млн. Очень скромно, с учетом того, что Деанджело, видимо, будет первым защитником большинства «Айлов». Вероятно, руководство клуба останавливает скандальная репутация игрока.

Друг и партнер Нэтана Маккиннона еще в юношеских командах Джонатан Друэн покидает «Колорадо». Он также будет выступать за «Айлендерс» ­— двухлетний контракт с кэпхитом $4 млн. Талантливого форварда всю карьеру преследовали травмы. Вот и в минувшем сезоне он сыграл в регулярке за «Эвеланш» всего 43 матча, в которых набрал 37 (11+26) очков. В «Колорадо» такие условия ему предложить не могли, у клуба свободными остаются $8,3 млн, притом что в ростере пока 17 игроков из 23.