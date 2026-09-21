План модернизации контейнерных площадок на 2026 год выполнили на 80% в Подмосковье

В Подмосковье план модернизации контейнерных площадок на 2026 год выполнили примерно на 80%. Так, из 950 запланированных площадок обновили уже 740, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Полностью план выполнили в Красногорске, Электростали, Котельниках, Лыткарине и Орехово-Зуеве. Лидерами из них стали Красногорск и Электросталь, где модернизировали 54 и 10 площадок соответственно.

Всего в 2024-м и 2025-м годах в регионе модернизировали 2,1 тыс. контейнерных площадок. В 2027-2028 годах обновят еще 2,8 тыс. объектов.

При этом в регионе особый акцент делают на экологичности: в 2026 году 500 площадок построят из вторичных материалов, что соответствует задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых благоустроенных пространствах региона.