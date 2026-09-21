Даже ромашка опасна: биотехнолог предупредила о вреде травяных чаев

Травяные чаи, которые многие считают безобидным и полезным напитком, могут быть опасны для некоторых людей. Об этом сообщает aif.ru.

Специалист пояснила, что травяные чаи и лекарственные травы содержат активные вещества, поэтому могут давать побочные эффекты. Она советует отказаться от них беременным и кормящим женщинам, а также не давать детям. Людям с хроническими заболеваниями не стоит пить такие напитки без консультации с врачом. Особенно осторожными должны быть гипертоники: некоторые травы повышают давление и меняют эффект препаратов, которые принимаются для его снижения.

Также Желянина не рекомендует без согласования с врачом пить растительные средства людям с заболеваниями печени, почек и аутоиммунными патологиями. Даже ромашковый чай, который многие считают абсолютно безопасным и успокаивающим, нельзя пить бесконтрольно и в неограниченных количествах. Ромашка может вызывать тошноту, головокружение и аллергические реакции. Особенно осторожными должны быть люди с аллергией на амброзию, хризантемы, бархатцы и другие растения семейства астровых. Безопасность больших доз при беременности и грудном вскармливании изучена недостаточно.

Таким образом, травяной чай — это не просто вкусный напиток, а средство с активными компонентами. И прежде чем заваривать очередную чашку, стоит подумать, не навредит ли она вашему здоровью.

Ранее стало известно, что женщине разрешили только десерт и чай из-за болезни желудка.