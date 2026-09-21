Чай с печеньем вместо еды: женщине разрешили только десерт из-за болезни желудка

29-летней британке Лии Смит поставили диагноз «гастропарез» после жалоб на вздутие и неспособность переваривать пищу — теперь ей разрешено есть только печенье и пить чай или кофе. Об этом сообщает Mirror.

В течение года Смит мучилась от сильного вздутия живота. После каждого приема пищи ее тошнило непереваренной едой. Единственным продуктом, который не вызывал такого эффекта, оказались соленые чипсы — ими девушка питалась несколько месяцев. После долгих обследований врачи поставили диагноз: гастропарез, или паралич желудка. При этом состоянии желудок не может нормально сокращаться и продвигать пищу в кишечник.

Чтобы решить проблему, Смит установили специальный катетер, по которому питательные вещества поступают непосредственно в кровоток. Она носит устройство пять дней в неделю по 12 часов. Кроме того, врачи прописали ей строгие ограничения в питании: только печенье и чай или кофе с безлактозным молоком. По словам девушки, она не скучает по любимым блюдам, потому что уже не помнит их вкуса. Ее жизнь теперь вращается вокруг времени подключения и отключения устройства.

Несмотря на ограничения, Смит продолжает посещать семейные обеды и получает от них удовольствие. Однако любая активность утомляет ее. Простые вещи вроде уборки квартиры, выгула собаки или встречи с друзьями полностью выбивают ее из колеи.

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