В субботу диспансеризацию до полуночи прошли более 1,1 тыс. жителей Подмосковья
Девять поликлиник Подмосковья провели диспансеризацию до полуночи в субботу
Фото: [Медиасток.рф]
В минувшую субботу диспансеризацию до полуночи прошли более 1,1 тыс. жителей Подмосковья. Акция прошла в девяти поликлиниках региона, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. В целом с начала реализации проекта медосмотры прошли более 4,3 тыс. человек.
«Для нас важно, чтобы профилактические обследования были доступны каждому. Не все жители имеют возможность пройти диспансеризацию в будние дни, поэтому 19 сентября, в дополнение к акции в парках, мы организовали мероприятия в поликлиниках — часть учреждений работала с утра до полуночи», - отметил зампред Правительства Подмосковья — глава Минздрава региона Максим Забелин.
В рамках акции в медучреждениях также прошли занятия «Школ здоровья».
Диспансеризация — это ключевой инструмент реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», так как она помогает вовремя выявлять опасные болезни и сохранять здоровье граждан.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как идет строительство многопрофильной больницы в Мытищах.