«Это пиар к концерту»: почему Наталья Штурм не верит в развод Стаса Михайлова

60-летняя певица Наталья Штурм не верит в развод 57-летнего певца Стаса Михайлова и 53-летней Инны Михайловой. В интервью Teleprogramma.org она отметила , что информация о расставании — это пиар, приуроченный к концерту.

По мнению Штурм, образцовая пара не стала бы выносить расставание на всеобщее обозрение.

«Я уверена, что жена не осталась ни с чем, обеспечит ее полностью. И в таких ситуациях женщина обычно сидит тихо. Это похоже на пиар, который приурочен к концерту», — отметила певица.

21 сентября Инна Михайлова сообщила в соцсетях, что они со Стасом «больше не вместе». Заявление было сделано в день рождения их младшей дочери, которой исполнилось 14 лет.

Стас Михайлов публично не комментировал ситуацию — в его соцсетях появилось только поздравление дочери. Продюсер Сергей Дворцов, близкий к семье артиста, подтвердил разрыв и заявил, что супруги «решили пойти своими дорогами без ругани» и остались друзьями.

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