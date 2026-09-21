Тайна затонувшего Шипдена: дайверы нашли руины города, поглощенного морем 700 лет назад

Дайверы-добровольцы обнаружили около 25 рукотворных объектов на месте города Шипден, который был затоплен Северным морем 700 лет назад. Об этом сообщает Jam Press.

Водолазы искали руины вместе с местным историком. Они сфотографировали средневековые конструкции из кремня, сохранившиеся под водой. Среди находок — кессоны, большие каменные или деревянные конструкции, которые использовались как основание или барьер при строительстве в воде. Предполагается, что они могли быть частью попыток сдержать наступающее море.

В прошлом Шипден был процветающим средневековым поселением на северном побережье Норфолка. В XIV веке его полностью поглотило Северное море. Гибель города породила множество легенд. Самая известная гласит, что башня церкви Святого Петра сохранилась под водой на скальном образовании, получившем название «Церковная скала». Считалось, что руины можно увидеть в отлив, а в шторм слышен звон колоколов, предупреждающий моряков об опасности. В 1888 году прогулочный пароход «Виктория» наткнулся на эту подводную скалу и застрял. Пассажиров спасли, но корабль снять не удалось. Позже обломки и саму скалу взорвали, чтобы они не мешали судоходству.

Современные исследования показали: «Церковная скала», вероятно, не была церковью, а представляла собой часть средневековых морских защитных сооружений. Это ставит под сомнение старую легенду.

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