Жителям Подмосковья рассказали о новом цифровом сервисе «Защита от мошенников в сети»

В рамках федерального проекта «Государство для людей» Минцифры России и Аналитический центр при Правительстве РФ запустили на портале Госуслуг цифровой сервис по жизненной ситуации «Защита от мошенников в сети».

Сервис предоставляет выбор следующих ситуаций: «Мошенники пытаются получить доступ к Госуслугам» и «Я хочу защититься от мошенников в сети». Пользователям предлагаются подробные инструкции для случаев, если гражданин уже сообщил мошенникам пароль или СМС-код и если он хочет установить запреты на получение кредитов, оформление договоров связи и т. д. Также представлены методы противодействия финансовому мошенничеству и чек-лист по цифровой гигиене.

Кроме того, на странице размещены полезные инструменты для кибербезопасности, материалы по цифровой грамотности, база из 86 мошеннических схех, тест по цифровой грамотности.

Особое внимание уделено защите от фишинга, созданию надежных паролей, защите мобильного устройства и профилактике телефонного мошенничества.

Помимо этого, доступна памятка с полезными ссылками: на интерактивную карту с адресами МВД России; на подачу заявления, жалобы или предложения через официальный сайт МВД России; на возможность получить бесплатную консультацию и помощь юриста по защите прав. Кроме того, есть ссылки, позволяющие проверить кредитную историю, сообщить о подозрительном звонке, проверить оформленные сим-карты, подать жалобу на вредоносный интернет-ресурс.