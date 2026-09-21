Бардак в голове начинается с бардака в квартир: психолог объяснила связь
Психолог Миллер назвала беспорядок в квартире причиной стресса
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]
Беспорядок в квартире может вызвать когнитивную перегрузку или оказаться симптомом депрессии, предупредила психолог Александра Миллер. Об этом сообщает NEWS.ru.
Специалист отметила: хаос в доме — это отражение подсознания владельца. По этой причине беспорядок всегда указывает на проблемы с психикой, даже если человек уверен, что у него все в порядке. Когда вокруг разбросаны вещи, немытая посуда и горы бумаг, мозг вынужден постоянно фильтровать этот шум. Он снова и снова обрабатывает: это надо убрать, это разобрать, это потом. И это «потом» висит гирей на подсознании. Так возникает когнитивная перегрузка.
Миллер добавила, что беспорядок может сигналить о депрессии, тревоге или эмоциональном выгорании — эти состояния часто проявляются в отсутствии физических сил на уборку. В таких случаях стоит в первую очередь поработать со своим подсознанием. Однако психолог отметила: приведение в порядок даже одной полки может стать первым шагом к улучшению состояния. Так что если вы чувствуете, что жизнь выходит из-под контроля, начните с малого — разберите ящик стола. Возможно, именно там спрятан ключ к спокойствию.
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