Бардак в голове начинается с бардака в квартир: психолог объяснила связь

Специалист отметила: хаос в доме — это отражение подсознания владельца. По этой причине беспорядок всегда указывает на проблемы с психикой, даже если человек уверен, что у него все в порядке. Когда вокруг разбросаны вещи, немытая посуда и горы бумаг, мозг вынужден постоянно фильтровать этот шум. Он снова и снова обрабатывает: это надо убрать, это разобрать, это потом. И это «потом» висит гирей на подсознании. Так возникает когнитивная перегрузка.

Миллер добавила, что беспорядок может сигналить о депрессии, тревоге или эмоциональном выгорании — эти состояния часто проявляются в отсутствии физических сил на уборку. В таких случаях стоит в первую очередь поработать со своим подсознанием. Однако психолог отметила: приведение в порядок даже одной полки может стать первым шагом к улучшению состояния. Так что если вы чувствуете, что жизнь выходит из-под контроля, начните с малого — разберите ящик стола. Возможно, именно там спрятан ключ к спокойствию.

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