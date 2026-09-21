Наргиз сделала заявление о родине: певица не считает домом ни Узбекистан, ни Россию

55-летняя певица Наргиз Закирова заявила, что считает своей родиной США, а не Узбекистан, пишет Super. Артистка призналась, что болезненно восприняла происходящее на исторической родине.

Закирова считает, что Узбекистан и родственники предали ее. По словам певицы, первое время ситуация причиняла ей сильную боль, но сейчас она смирилась и продолжает жить дальше.

При этом Закирова подчеркнула, что тепло относится ко многим жителям Узбекистана и считает их замечательными людьми.

«Родина — это обоюдная любовь», — подчеркнула она.

Напомним, в 2022-м году Наргиз не впустили в РФ: артистке до 2072-го года запретили посещать страну. Ее адвокат Бахром Исмаилов отмечал, что ограничения в отношении Закировой, вероятно, связаны с ее публикациями в соцсетях, где она высказалась в поддержку Украины.

Ранее сообщалось, что российский актер Андрей Бурковский намерен получить гражданство США.