Вино из черного риса против деменции: ученые нашли неожиданное средство

Вино из черного риса помогло замедлить ухудшение памяти и других когнитивных функций у стареющих мышей, причем эффект связан не с алкоголем, а с растительными соединениями напитка. Об этом сообщает журнал Food & Function.

В эксперименте использовали мышей с моделью ускоренного старения. В течение десяти недель они получали вино из черного риса. Для сравнения другим животным давали витамин C, 12-процентный раствор этанола или рисовое вино с измененным составом. У мышей, получавших обычное вино из черного риса, улучшился состав кишечной микрофлоры и увеличилось количество полезных продуктов ее обмена. Одновременно снизился уровень веществ, связанных с воспалением, и улучшилось состояние защитного барьера кишечника.

Положительные изменения обнаружили и в мозге. У животных снизились признаки нейровоспаления, лучше сохранились нейроны гиппокампа — области, играющей ключевую роль в памяти и обучении. Мыши также лучше справлялись с когнитивными тестами. Отдельно ученые проверили, может ли эффект объясняться алкоголем. Раствор этанола таких изменений не вызвал. Исследователи предполагают, что ключевую роль играют флавоноиды и другие растительные вещества черного риса.

Авторы считают, что результаты подтверждают важную роль связи между кишечной микрофлорой и мозгом в возрастном снижении когнитивных функций. Однако исследование проводилось на мышах, поэтому пока неизвестно, будет ли подобный эффект наблюдаться у людей.

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