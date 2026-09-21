Первый в истории России профессиональный конкурс почвоведов и агрохимиков пройдет в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, с 23 по 25 сентября на полигоне «Чкаловский» ГУЗ в городском округе Лосино-Петровский пройдет «Кубок Агрохимической службы России». За звание лучших поборются 24 ведущих специалиста ФГБУ «РосАгрохимслужба» со всей страны.

Участникам предстоит продемонстрировать умение описывать почвенные разрезы по отечественной и международной классификациям, анализировать агрохимические показатели и рассчитывать оптимальные дозы удобрений с учетом культуры и предшественника.

«Уверен, что конкурс станет доброй традицией и площадкой для профессионального роста специалистов, от труда которых напрямую зависит продовольственная безопасность страны», — отметил глава министерства Виталий Мосин.

Развитие АПК соответствует задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил выставку «День поля Московской области» в Дмитрове.