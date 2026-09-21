В роддоме Красногорска врачи помогли женщине стать матерью в 17-й раз

Специалисты Красногорского родильного дома помогли женщине стать матерью в 17-й раз. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение поступила из Дедовска женщина с развитием родовой деятельности. В результате естественных родов на свет появился здоровый мальчик весом 4 560 граммов и ростом 56 сантиметров.

«Семнадцатые роды – это особый случай, требующий максимальной собранности, индивидуального подхода и слаженной работы всей команды. Мы гордимся тем, что женщина доверила нам появление на свет своего малыша, и рады, что смогли оправдать это доверие», — рассказала заместитель главврача Красногорской клинической больницы по детству и родовспоможению Елена Зинатулина.

Теперь в семье женщины 12 девочек и 5 мальчиков. Самой старшей дочери — 22 года, младшей — 2 года 8 месяцев.

В Подмосковье активно оказывают поддержку многодетным семьям. Работа ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил педиатров региона за их труд и помощь детям.