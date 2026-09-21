Около 6 тыс. кубометров ила вывезли с очистных сооружений Московской области за лето

«Лето — по понятным причинам самый благоприятный период для выполнения полного цикла профилактических мероприятий на сетях и объектах. Здесь придерживаемся принципа, что лучше выявить дефекты летом и провести работы по их устранению, чем выполнять аналогичные мероприятия, но при сложных погодных условиях или в мороз» — отметил глава министерства Кирилл Григорьев.