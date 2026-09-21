Около 6 тыс. кубометров ила вывезли с очистных сооружений Московской области за лето
В Подмосковье за лето с очистных сооружений вывезли 6 тыс. кубометров ила
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
Около 6 тыс. кубометров ила вывезли с очистных сооружений Московской области за лето. Работы провел Мособлводоканал, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Лето — по понятным причинам самый благоприятный период для выполнения полного цикла профилактических мероприятий на сетях и объектах. Здесь придерживаемся принципа, что лучше выявить дефекты летом и провести работы по их устранению, чем выполнять аналогичные мероприятия, но при сложных погодных условиях или в мороз» — отметил глава министерства Кирилл Григорьев.
Также за лето специалисты Мособлводоканала провели 238 комплексных регламентных работ.
Модернизация объектов водоотведения соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил до 30 сентября завершить подготовку водоснабжения и водоотведения к зиме.