Пять футболистов, которым нужно уходить из «Спартака»: нет шансов заиграть в команде Станковича

«Спартак» провел первый контрольный матч межсезонья, в котором обыграл «Торпедо» со счетом 3:1. Красно-белые провели два тайма разными составами.

«Спартак» еще не объявил ни об одном трансфере на вход в межсезонье. Хотя переход Антона Заболотного, по данным СМИ, уже фактически состоялся. Но новые игроки обязательно появятся, и места в обойме всем явно не хватит.

«Подмосковье сегодня» называет игроков «Спартака», которым стоит задуматься о смене клуба прямо сейчас.

Рикарду Мангаш

Фото: [ ФК «Спартак» ]

Португальский крайний защитник провел в «Спартаке» только один сезон после перехода из «Виктории Гимарайнш» за €2 млн.

Мангаш получал слишком мало игрового времени. В РПЛ он принял участие в 11 матчах, но сыграл в сумме всего 190 минут. За это время он успел забить два мяча, пытался обострять игру на фланге, но цельного представления о своей игре так и не дал возможности составить. Так и осталось непонятным, почему он угодил в опалу у Деяна Станковича.

В «Спартаке» не прочь расстаться с португальцем, у которого остается еще год по контракту. Красно-белые хотели бы выручить примерно ту же сумму, за которую покупали игрока.

По информации Metaratings, агенты Мангаша предложили игрока нескольким клубам из Испании и Португалии.

Даниил Хлусевич

Фото: [ ФК «Спартак» ]

Крайний защитник сборной России (пять матчей за национальную команду) Даниил Хлусевич во второй половине сезона практически перестал появляться на поле. Станкович мог поставить на правый край обороны номинального полузащитника Романа Зобнина или опустить вниз кого-то из вингеров, но штатный игрок этого амплуа все равно оставался на скамейке.

24-летний Хлусевич, когда еще был в фаворе, слишком часто ошибался в обороне и неоправданно фолил. Затем, получая свой микрошанс, футболист явно нервничал, снова ошибался и еще глубже закапывал себя.

В межсезонье Хлусевичем интересовался «Краснодар», который предлагал за игрока €1 млн, тогда как «Спартак» хотел бы выручить €3-4 млн. Переговоры зашли в тупик. Возможно, красно-белым придется сбить цену — через год Хлусевич станет свободным агентом, поэтому для «Спартака» предпочтительнее была бы продажа игрока, а не его аренда. Как вариант: аренда с последующим обязательным выкупом.

Хесус Медина

Фото: [ ФК «Спартак» ]

Парагвайский вингер прочно обосновался на скамейке запасных. В РПЛ у него 18 появлений на поле, один гол и три передачи. Еще два мяча Медина забил в шести матчах Кубка России.

Выходя на замену, Медина способен приносить пользу в атаке, но Станкович требует от крайних нападающих еще и активной работы в обороне, а это не про парагвайца.

Два года назад «Спартак» купил Медину у ЦСКА за €6 млн. Вложение явно себя не оправдало. На момент перехода портал Transfermarkt оценивал игрока в €7 млн, сейчас его цена упала до €3 млн.

По данным Metaratings, «Спартак» готов уступить игрока даже за меньшую сумму — €1,5-2 млн. В случае с Мединой важно освободить легионерское место под новые приобретения.

Антон Зиньковский

Фото: [ ФК «Спартак» ]

Зиньковский не смог закрепиться в основе «Спартака» при Станковиче по тем же причинам, что и Медина: в нападении он вчистую проиграл конкуренцию на левом фланге Маркиньосу плюс есть вопросы по отработке в обороне.

Вторую половину сезона 29-летний вингер провел в аренде в «Крыльях Советов».

По данным «Матч ТВ», Зиньковский точно не останется в «Спартаке». Интерес к нему есть со стороны многих клубов РПЛ. Transfermarkt оценивает футболиста в €2,5 млн. Вероятно, красно-белых устроит и меньшая сумма.

Вариант аренды исключать также нельзя: у Зиньковского остается еще два года контракта со «Спартаком».

Миенти Абена

Фото: [ ФК «Спартак» ]

Почти наверняка покинет «Спартак» 30-летний центральный защитник из Суринама Миенти Абена. В московский клуб он приходил из «Ференцвароша» по протекции Станковича, но остался игроком глубокого запаса.

«Спартак» покупал футболиста за €1,2 млн, теперь красно-белые согласны на практически любую компенсацию. Агенты предлагают защитника клубам из Восточной Европы.