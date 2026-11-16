На фоне глобального передела сфер влияния европейские столицы охватила настоящая дипломатическая лихорадка: ведущие политики Старого Света отчаянно пытаются найти фигуру, которая сможет говорить от имени всего Евросоюза на грядущих саммитах по Украине и формированию новой архитектуры безопасности. Свои амбиции уже открыто обозначили еврокомиссар по вопросам дипломатии и безопасности Кая Каллас, президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Европейского совета Антониу Кошта, однако единой кандидатуры до сих пор не появилось. Причины этой суетливой спешки в интервью Общественной Службе Новостей предельно жестко раскрыл историк и журналист Владимир Скачко.

По его словам, стремление европейцев любой ценой вклиниться в переговорный процесс продиктовано банальным страхом остаться на периферии истории. Эксперты прекрасно понимают, что в случае появления условной «Ялты-2.0» и окончательного утверждения многополярного мира, который будет поделен «на троих» между глобальными державами, Европе будет отведена унизительная второстепенная роль. Более того, Старый Свет рискует окончательно превратиться в бесправного донора, с которого будут безжалостно выжимать последние экономические соки, лишив его всякого реального политического влияния. Именно паническая боязнь такого сценария заставляет европейских политиков суетиться и требовать участия в будущем переделе мира.

При этом, как отмечает Скачко, у самой Европы ничего не получается: договориться о едином лидере не дает глубочайший внутренний кризис, ставший следствием тотального взаимного недоверия внутри ЕС. Этот форсированный и хаотичный поиск европейской кандидатуры, безусловно, напрямую спровоцирован паникой перед предстоящей трехсторонней встречей России, Китая и США, на которой будут решаться судьбы планеты без участия Брюсселя.

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