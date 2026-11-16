Обстановка с электроснабжением в Крыму постепенно стабилизируется, однако полностью решить энергетическую проблему пока не удалось. Об этом в эфире телеканала « Крым 24 » заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Парламентарий отметил, что регион пережил серьезный удар, однако сейчас выстроена система защиты, а восстановительные работы ведутся круглосуточно.

Конечно, стопроцентной защиты нигде нет, но мы видим: по нашему состоянию, в сравнении с другими регионами, мы чувствуем себя намного комфортнее, — сказал он.

По оценке Константинова, восстановление инфраструктуры идет поступательно — без резких скачков, но стабильно. При этом парламентарий признал, что из-за отключений и переключений предприятиям приходится приспосабливаться к новым условиям: одни работают днем, другие — ночью, третьи переходят на удаленку.

Сложная ситуация подтверждается и официальными сводками: в начале ноября Минэнерго России сообщало о введении графиков временного отключения электроэнергии после ударов по объектам энергоструктуры, а компания «Крымэнерго» регулярно информирует о точечных отключениях из-за атак беспилотников или технологических нарушений. Тем не менее, власти региона подчеркивают, что график ограничений выдерживается, а аварийные бригады работают над восстановлением в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить подачу электричества с учетом ситуации в конкретном энергорайоне.

Ранее сообщалось, что Крым развивает солнечную генерацию для автономности бизнеса.