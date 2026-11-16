В 2027 году в России не появится новых получателей страховой пенсии по старости, назначаемой на общих основаниях. Причина связана с переходным периодом пенсионной реформы: возраст выхода на заслуженный отдых повышается поэтапно, и процесс завершится только в 2028 году. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Социальный фонд России.

В 2026 году выплаты оформляют мужчины 1962 года рождения, достигающие 64 лет, и женщины 1967 года рождения в возрасте 59 лет. Следующая группа — мужчины 1963 года и женщины 1968 года рождения — получит право на пенсию лишь в 2028 году, когда им исполнится 65 и 60 лет соответственно.

Подобные промежутки без назначения выплат по возрасту уже возникали в 2021, 2023 и 2025 годах. Они объясняются спецификой переходного периода.

При этом отсутствие возрастной когорты в 2027 году не означает полной приостановки назначений. Право на досрочную пенсию сохранится у граждан с льготным статусом: медицинских и педагогических работников, сотрудников вредных и опасных производств, жителей Крайнего Севера, а также многодетных матерей. Для каждого случая необходимо выполнить условия, установленные законом.

Ранее сообщалось о том, что пенсионерам старше 80 лет повысят выплаты почти на ₽11 тыс. в декабре.