Нет никакого подтверждения, что 17 ноября, как утверждается в растиражированной истории из соцсетей, произойдет глобальная цифровая катастрофа. Об этом Hi-Tech Mail заявил Артем Избаенков, директор продукта Solar Space ГК «Солар».

В начале ноября в сети появились сообщения о том, что 17 ноября якобы начнется глобальное отключение интернета. Об этом сообщил один из пользователей соцсети X со ссылкой на источник из даркнета. Мужчина рассказал, что хакеры якобы удалят все данные о деньгах в банках, кроме того, перестанет работать интернет. Он сравнил ситуацию с новой пандемией коронавируса и призвал запасаться едой, водой, серебром, оружием и боеприпасами, при этом сам автор заявил, что «не стоит воспринимать все буквально».

Как отметил Артем Избаенков, в приведенной публикации о глобальной цифровой катастрофе нет технических подтверждений такого прогноза. Он подчеркнул, что речь идет о сообщении из социальных сетей, где кроме «страшилок» нет никакой фактической информации. Однако директор продукта Solar Space заявил, что люди действительно могут потерять данные в любой день из-за кибератаки, сбоя, повреждения оборудования или ошибки пользователя. В связи с этим Избаенков обратил внимание на необходимость резервного копирования данных, которое должно быть постоянной практикой.

В первую очередь, читая слухи о возможных катастрофах, важно не паниковать. Об этом заявила Анастасия Кисько, руководитель сервиса проактивного мониторинга внешних цифровых угроз Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет». По ее словам, даже если ничего не произойдет, мошенники воспользуются пугающими заявлениями, так как в состоянии волнения людям проще поддаться на любые мошеннические схемы. Стоит опасаться не только звонков с требованием «перевести деньги на безопасный счет», но и фишинговых ссылок в СМС якобы от банка или сообщений от «киберполиции» с требованием установить какое-либо приложение. Кисько добавила, что банки, Центробанк или полиция никогда не просят переводить деньги, скачивать приложения или предоставлять удаленный доступ к устройству.

Ранее также аналитик Муртазин попросил не верить в «цифровой апокалипсис».