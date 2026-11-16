Современные смартфоны могут собирать любые данные о своей работе, а также некоторые сведения об окружающей среде, однако версия о том, что гаджеты постоянно слушают пользователей через микрофоны для подбора рекламы, является технически несостоятельной. Об этом в интервью Hi-Tech Mail рассказал Павел Ремизов, эксперт по продукту отдела развития экосистемы KVADRA.

По его словам, устройство способно фиксировать «абсолютно любые данные о самом себе», а также информацию об окружении, если это позволяют встроенные сенсоры.

Эксперт отметил, что часть собранной информации используется самим устройством для самообеспечения работоспособности, и ее обработка происходит локально — такие данные не покидают пределы телефона. Однако существует и телеметрия, которая передается производителю во внешнюю среду. Ремизов разделил эти данные на три категории:

1. Аппаратная телеметрия: геолокация по GPS, список окружающих точек Wi-Fi и вышек сотовой связи, уровень заряда, а также данные с гироскопа и акселерометра (по ним, например, легко понять, идете вы пешком или едете в машине).

2. Цифровые идентификаторы: уникальный рекламный ID устройства, параметры экрана, версия операционной системы и список установленных программ.

3. Поведенческая аналитика: как часто, в какое время и какие именно приложения вы открываете.

Он подчеркнул, что точность рекламы объясняется не прослушкой, а перекрестной аналитикой и алгоритмами прогнозирования. Если вы обсудили с другом покупку корма для собаки, то до или после разговора кто-то из вас наверняка искал это в сети. Рекламные платформы могут фиксировать, что два устройства находились в одной локации или подключались к одному Wi-Fi, связывают их профили и показывают обоим похожие объявления. Алгоритмы просто сопоставляют геолокацию, пересечения людей и историю поиска — доступ к микрофону для этого не требуется.

Чтобы не делиться лишними данными, эксперт советует провести базовую ревизию разрешений в настройках. И в Android, и в kvadraOS логика одинакова: нужно зайти в «Настройки» — «Конфиденциальность» — «Диспетчер разрешений». Главное правило — принцип минимальных привилегий. Навигатору или доставке еды геолокация действительно нужна, но лучше выставить режим «Только при использовании приложения». А вот если доступ к микрофону, контактам или точной геопозиции запрашивает условный калькулятор, фонарик или простая мобильная игра — это повод немедленно отозвать разрешение или вовсе удалить программу.

Ранее были названы реальные признаки прослушки телефонных звонков.