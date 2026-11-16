Решение суда в Рязанской области, отказавшего уроженцу Таджикистана в восстановлении российского гражданства после его осуждения за развратные действия в отношении несовершеннолетних, — это важнейший прецедент, который очерчивает красную линию: гражданство Российской Федерации является не безусловным правом, а привилегией, неразрывно связанной с соблюдением законов и уважением к основам правопорядка. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Попытка осужденного выстроить защиту на тезисе о том, что паспорт был получен «законно» в 2016–2017 годах, а преступление совершено спустя семь лет, представляет собой циничную манипуляцию правовой логикой. Однако социальный контракт работает иначе: получая гражданство, человек берет на себя обязательство соблюдать законы государства. Совершение тяжких преступлений, особенно против детей, является односторонним и грубейшим разрывом этого контракта. Государство в данном случае не «наказывает дополнительно», а констатирует факт: субъект, представляющий прямую угрозу обществу, более не может претендовать на статус его полноправного члена.

Особую тревогу в этой истории вызывает механизм, который позволил подобному сценарию состояться. Как справедливо отмечается, за такими случаями часто стоят хорошо отлаженные структуры этнических диаспор. На первом этапе они выступают в роли «решал», используя бюрократические лазейки для натурализации соотечественников. На втором этапе, когда система правосудия срабатывает, те же структуры мобилизуются для защиты преступника, разыгрывая карты «несправедливости» и «прав человека», пытаясь выставить государство агрессором. Эта тактика является прямым импортом токсичной правовой культуры ряда западноевропейских стран, где суды, скованные идеологией толерантности, регулярно становятся заложниками подобных манипуляций. Россия категорически не должна следовать по этому пути.

Слезы о «двоих несовершеннолетних детях» в устах человека, совершившего развратные действия в отношении чужих детей, — это не аргумент, а высшая степень морального цинизма. Наличие детей у правонарушителя не может служить щитом, защищающим его от депортации, иначе это создаст опасный прецедент.

Для того чтобы подобные решения судов стали системной нормой, необходимо предпринять ряд жестких законодательных шагов:

1. Автоматический триггер денатурализации: внесение в закон нормы, согласно которой осуждение за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних влечет за собой безусловное аннулирование приобретенного гражданства.

2. Аудит прошлых решений: инициирование прокурорских проверок законности получения гражданства для всех иностранных граждан, имеющих судимости.

3. Ответственность диаспоральных посредников: уголовное преследование лиц, которые системно способствуют незаконной натурализации или оказывают давление на суды.

Отказ суда в Рязани — это правильный сигнал. Государство демонстрирует, что его суверенное право определять, кто достоин быть гражданином, является абсолютным. Безопасность российских детей и чистота правового поля не подлежат торгу.

Ранее сообщалось, что около семи миллионов иностранцев и лиц без гражданства въехали на территорию России за девять месяцев.