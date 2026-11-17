«Три "п" — тихий старт диабета». Врач назвал ранние признаки болезни
Эндокринолог Ершов: жажда и частое мочеиспускание указывают на диабет
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]
Учащенное мочеиспускание, постоянное чувство голода и жажда могут сигнализировать о развитии сахарного диабета. Об этом изданию «Абзац» рассказал эндокринолог Антон Ершов.
«Первое и основное – симптом трех „п": полиурия, полидипсия, полифагия. Полиурия – это учащенное мочеиспускание, в том числе ночью. Полифагия – постоянное чувство голода, при нем человек очень много ест. Полидипсия – в этом состоянии человек много пьет и ощущает постоянную сухость во рту», – отметил специалист.
По словам врача, еще одним признаком заболевания является увеличение окружности живота на уровне пупка.
Кроме того, в ряде случаев на развитие сахарного диабета может указывать ухудшение зрения.
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