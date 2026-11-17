«Первое и основное – симптом трех „п": полиурия, полидипсия, полифагия. Полиурия – это учащенное мочеиспускание, в том числе ночью. Полифагия – постоянное чувство голода, при нем человек очень много ест. Полидипсия – в этом состоянии человек много пьет и ощущает постоянную сухость во рту», – отметил специалист.