Эксперты и политические деятели по всему миру с замиранием сердца обсуждают предстоящую трехстороннюю встречу лидеров России, Китая и США, которая состоится 19 ноября на территории КНР в Шэньчжэне, пытаясь разгадать истинную повестку этого эпохального саммита. Свою точку зрения на ключевые темы предстоящих переговоров Общественной Службе Новостей высказал политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак.

Эксперт полагает, что конфликт на Украине в Китае все-таки обсуждаться будет, однако, вопреки всеобщим ожиданиям, он вряд ли станет центральной темой диалога. Для Дональда Трампа и Си Цзиньпина существуют гораздо более прагматичные и насущные вопросы — обоих лидеров крайне волнует ситуация вокруг Ормузского пролива.

По мнению Дудчака, тема Украины точно будет затронута, но лишь в широком контексте формирования новой архитектуры глобальной безопасности и развития будущих мировых политических процессов. При этом исход встречи будет зависеть от того, насколько люди, которые приедут на переговоры, способны соблюдать данное слово. В этом плане к России и Китаю вопросов нет, а вот что касается американского партнера, то тут возникают серьезные сомнения, ведь, как отмечает политолог, язык у него, что называется, без костей. Вместе с тем хотелось бы надеяться, что стороны все-таки сделают какой-то шаг к установлению справедливого мира, хотя до этого пока крайне далеко.

Эксперт также предостерег от исторических иллюзий: предстоящая встреча в Китае совершенно не похожа на Ялтинскую конференцию 1945 года. Несмотря на присутствие трех лидеров, подход совершенно другой. В то время была единая коалиция стран, воюющих за правое дело с одной стороны, тогда как сейчас Трамп умудряется участвовать в боевых действиях на стороне нашего противника, что делает достижение реальных договоренностей крайне сложной задачей.

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