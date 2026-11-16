Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в эфире телеканала « Крым 24 » дал жесткую и прагматичную оценку текущим дипломатическим маневрам вокруг украинского конфликта и предстоящей встречи мировых лидеров.

Комментируя итоги переговоров России и Украины при посредничестве США в Абу-Даби, а также подготовку саммита в Пекине 19 ноября с участием Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа, парламентарий подчеркнул, что сам факт диалога выгоден для Москвы, хотя иллюзий строить не стоит.

Переговоры я оцениваю как сильную сторону. Понятно, что это, может быть, опять ничем не закончится. И до нового года это все произойдет как PR, но он тоже нужен, — сказал Константинов.

По его мнению, дипломатическая активность позволяет России удерживать инициативу, даже если конкретные результаты в краткосрочной перспективе будут скромными.

Сравнение предстоящих трехсторонних переговоров в Пекине с Ялтинской конференцией 1945 года спикер назвал некорректным, указав на фундаментальную разницу в геополитическом весе участников.

Мы по-прежнему великая, сильная страна, но мы не Советский Союз, и ситуация в мире совершенно другая, — подчеркнул он.

В отличие от Ялты, где победители делили мир, нынешняя встреча в Пекине не предполагает «дележа мира» — такие оценки, по словам Константинова, идут в основном с Запада, а страны Европы в переговорах снова не участвуют.

Парламентарий отметил, что отсутствие европейцев за столом переговоров лишь подчеркивает смещение мирового вектора. Сам факт того, что диалог будет проходить с участием России и Китая, Константинов назвал хорошим знаком: вектор сдвинулся в сторону крупных держав, которые должны определить, что в мире хорошо, а что плохо. Это свидетельствует о формировании новой архитектуры безопасности, где решения принимаются не в европейских кабинетах, а в диалоге главных геополитических центров силы.

Ранее аналитик Леонков заявил, что встреча в Шэньчжэне — это Тегеран-1943, а не Ялта-1945.