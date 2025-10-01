Пять разгромов, кризис «Ливерпуля», Мбаппе наказал «Кайрат» за дерзость: обзор Лиги чемпионов

Ажиотаж в Алма-Ате

Два дня в Казахстане царил невероятный ажиотаж: в гости к «Кайрату» приехал мадридский «Реал». Болельщики глубокой ночью встречали Королевский клуб в аэропорту, а потом осадили отель, где разместились мадридские футболисты. Кому-то из счастливчиков на крыльце гостиницы даже удалось отбить кулачок самому Килиану Мбаппе.

Француз и стал главным героем матча. В первом тайме Мбаппе забил с пенальти, во втором оформил хет-трик — в двух матчах Лиги чемпионов на его счету пять мячей. Эдуарду Камавинга и Браим Диас добили «Кайрат» — 5:0.

Хозяева решили сыграть смело, на встречных курсах. У них мог быть шанс сравнять счет с пенальти, но после просмотра ВАР его отменили.

Серия разгромов

Фото: [ ФК «Атлетико» ]

Пять из девяти матчей дня закончились с крупным счетом. «Атлетико» в уик-энд разнес в Ла Лиге «Реал» (5:2), а теперь снова забил пять, уничтожив «Айнтрахт» — 5:1. Антуан Гризманн отличился в обоих матчах, а его гол в ворота «Айнтрахта» стал 200-м в форме «матрасников» — лучший бомбардир в истории клуба.

«Марсель» неожиданно легко расправился с «Аяксом» — 4:0. Причем к середине первого тайма хозяева уже вели в три мяча. Главным героем матча стал 36-летний Пьер-Эмерик Обамеянг — вначале дважды ассистировал партнерам, а затем забил и сам.

«Интер» спокойно обыграл «Славию» — 3:0. Практически все было ясно после первого тайма с голами Лаутаро Мартинеса и Дензела Дуфриса, а во втором аргентинец подвел черту дублем.

Фото: [ ФК «Бавария» ]

«Бавария» в гостях разгромила «Пафос» — 5:1. Лучшим игроком матча в очередной раз был признан Харри Кейн. У капитана сборной Англии уже четыре гола в текущей Лиги чемпионов — на один меньше, чем у Мбаппе.

«Ливерпуль» проиграл второй раз кряду

Чемпионы Англии начали сезон с победной серии, но в последнем туре АПЛ проиграли «Кристал Пэласу» (1:2). В ЛЧ «Ливерпуль» проиграл второй раз подряд. В Стамбуле «Галатасарай» забил единственный гол с пенальти на 16-й минуте — отличился Виктор Осимхен.

У «Ливерпуля» было не так много шансов ошибаться, и это заставляет говорить о некотором кризисе в игре команды и вспомнить, что большинство побед на старте сезона были одержаны на тоненького, в самых концовках матчей.

Моуринью в гостях у «Челси»

Фото: [ УЕФА ]

Жозе Моуринью приехал с «Бенфикой на «Стэмфорд Бридж», где прошли, вероятно, лучшие годы его карьеры. Лондонские фанаты скандировали имя Особенного, Жозе послал им воздушный поцелуй.

«Челси» одержал минимальную победу (1:0) из-за автогола Ричарда Риоса. В самой концовке лондонский клуб остался в меньшинстве после удаления Жоао Педро, но свои ворота отстоял.

Еще один лондонский клуб, «Тоттенхэм», гостил в Норвегии и едва унес ноги. «Буде/Глимт» вел со счетом 2:0 после дубля Йенса-Петтера Хеуге, к тому же не реализовал пенальти. «Тоттенхэм» отполз» на 89-й минуте благодаря автоголу — 2:2.

Еще в одном матче дня «Атланта» обыграла «Брюгге» — 2:1. Победный мяч забил бывший спартаковец Марио Пашалич.