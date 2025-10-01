Пять разгромов, кризис «Ливерпуля», Мбаппе наказал «Кайрат» за дерзость: обзор Лиги чемпионов
Фото: [УЕФА]
В Лиге чемпионов УЕФА во вторник, 30 сентября, прошли матчи первого дня второго тура общего этапа.
Ажиотаж в Алма-Ате
Два дня в Казахстане царил невероятный ажиотаж: в гости к «Кайрату» приехал мадридский «Реал». Болельщики глубокой ночью встречали Королевский клуб в аэропорту, а потом осадили отель, где разместились мадридские футболисты. Кому-то из счастливчиков на крыльце гостиницы даже удалось отбить кулачок самому Килиану Мбаппе.
Француз и стал главным героем матча. В первом тайме Мбаппе забил с пенальти, во втором оформил хет-трик — в двух матчах Лиги чемпионов на его счету пять мячей. Эдуарду Камавинга и Браим Диас добили «Кайрат» — 5:0.
Хозяева решили сыграть смело, на встречных курсах. У них мог быть шанс сравнять счет с пенальти, но после просмотра ВАР его отменили.
Серия разгромов
Фото: [ФК «Атлетико»]
Пять из девяти матчей дня закончились с крупным счетом. «Атлетико» в уик-энд разнес в Ла Лиге «Реал» (5:2), а теперь снова забил пять, уничтожив «Айнтрахт» — 5:1. Антуан Гризманн отличился в обоих матчах, а его гол в ворота «Айнтрахта» стал 200-м в форме «матрасников» — лучший бомбардир в истории клуба.
«Марсель» неожиданно легко расправился с «Аяксом» — 4:0. Причем к середине первого тайма хозяева уже вели в три мяча. Главным героем матча стал 36-летний Пьер-Эмерик Обамеянг — вначале дважды ассистировал партнерам, а затем забил и сам.
«Интер» спокойно обыграл «Славию» — 3:0. Практически все было ясно после первого тайма с голами Лаутаро Мартинеса и Дензела Дуфриса, а во втором аргентинец подвел черту дублем.
Фото: [ФК «Бавария»]
«Бавария» в гостях разгромила «Пафос» — 5:1. Лучшим игроком матча в очередной раз был признан Харри Кейн. У капитана сборной Англии уже четыре гола в текущей Лиги чемпионов — на один меньше, чем у Мбаппе.
«Ливерпуль» проиграл второй раз кряду
Чемпионы Англии начали сезон с победной серии, но в последнем туре АПЛ проиграли «Кристал Пэласу» (1:2). В ЛЧ «Ливерпуль» проиграл второй раз подряд. В Стамбуле «Галатасарай» забил единственный гол с пенальти на 16-й минуте — отличился Виктор Осимхен.
У «Ливерпуля» было не так много шансов ошибаться, и это заставляет говорить о некотором кризисе в игре команды и вспомнить, что большинство побед на старте сезона были одержаны на тоненького, в самых концовках матчей.
Моуринью в гостях у «Челси»
Фото: [УЕФА]
Жозе Моуринью приехал с «Бенфикой на «Стэмфорд Бридж», где прошли, вероятно, лучшие годы его карьеры. Лондонские фанаты скандировали имя Особенного, Жозе послал им воздушный поцелуй.
«Челси» одержал минимальную победу (1:0) из-за автогола Ричарда Риоса. В самой концовке лондонский клуб остался в меньшинстве после удаления Жоао Педро, но свои ворота отстоял.
Еще один лондонский клуб, «Тоттенхэм», гостил в Норвегии и едва унес ноги. «Буде/Глимт» вел со счетом 2:0 после дубля Йенса-Петтера Хеуге, к тому же не реализовал пенальти. «Тоттенхэм» отполз» на 89-й минуте благодаря автоголу — 2:2.
Еще в одном матче дня «Атланта» обыграла «Брюгге» — 2:1. Победный мяч забил бывший спартаковец Марио Пашалич.